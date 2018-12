TV: Messis nya show - hattrickskytt i Barcelonas överkörning

Barcelona ställdes i kväll mot Levante och hade chans att åter rycka från Sevilla i tabelltoppen i La Liga. Då bjöd Lionel Messi på stor show i en ny överkörning.

Barcelona kontrollerade inledningsvis matchen och tog i den 35:e minuten ledningen. Lionel Messi satte läckert fram bollen i straffområdet till Luis Suarez som slog till på volley i krysset till 1-0. Det var bara början på en fin kväll för Messi och hans lagkamrater på Ciudad de Valencia.

Åtta minuter senare var det nämligen Messis tur att få fira. Argentinaren sprang sig fri framför mål och rullade kyligt in 2-0 till ledning i halvtid. I andra halvlek fortsatte han sedan på samma trend genom att först ordna 3-0 och sedan fullborda ett hattrick till 4-0 genom hans 14:e ligamål på lika många matcher den här säsongen.

Barcelona fortsatte att trycka på framåt och vann till slut mötet med 5-0 efter mål av Gerard Pique, framspelad av Messi, och ryckte därmed i tabelltoppen i Spanien. Storklubben har nu tre poäng ner till Sevilla på andraplats och fem poäng ner till Real Madrid på fjärdeplats.

Lagens startelvor:

Levante: Oier - Garcia, Pier, Bardhi, Morales, Postigo, Rochina, Cabaco, Boateng, Jason, Campana

Barcelona:Ter Stegen - Lenglet, Pique, Vermaelen, Alba, Rakitic, Busquets, Vidal, Messi, Suarez, Dembele

