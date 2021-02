TV: Missräkning för Barcelona – kryssade hemma mot Cadiz

Barcelona har haft en tung säsong hittills i La Liga och i veckan förlorade laget dessutom stort i Champions League då Paris Saint-Germain vann med hela 4-1 på Camp Nou.

Under söndagen ställdes Barcelona mot Cadiz i ligaspelet och som så många gånger förr var det Lionel Messi som klev fram. Efter att Pedri gått omkull i straffområdet fick Barça straff efter halvtimmens spel och från elvameterpunkten var Messi säkerheten själv när han placerade in 1-0.

- Hur iskallt som helst, kommenterade C Mores Christopher Kviborg i sändningen från matchen.

Barcelona skapade en del chanser att utöka sin ledning i andra, men den rätta skärpan sakandes framför mål och detta skulle till slut straffa sig.

Med bara ett par minuter kvar av matchen fick Cadiz straff sedan Clement Lenglet kommit sent in i en duell. Alex Fernandez var säkerheten själv när han satte dit 1-1, och trots att Barcelona hade ett massivt spelövertag hela matchen slutade mötet 1-1. En minst sagt tung smäll för Barcelona som inför mötet hade chans att ta in på Atlético Madrid som leder La Liga då Madridlaget föll under lördagen.