TV: Morata med första målet när Atlético vann

I vintras hämtade Atlético Madrid in Alvaro Morata från Chelsea. Till en början hade anfallaren svårt att producera poäng för sin nya klubb men förra helgen assisterade han till Antoine Griezmanns avgörande mål mot Rayo Vallecano.

Och i dag kom första målet för den spanske anfallaren.

Hemma mot Villarreal spelade han från start på topp och efter dryga halvtimmen mötte han ett inlägg från vänsterkanten. Avslutet var distinkt och satt till höger om Sergio Asenjo i Villarreal-målet fram till 1-0.

I andra halvlek kunde Saul Niguez utöka ledningen till 2-0, vilket också blev slutresultatet.

Atlético ligger på andra plats i La Liga, sju poäng bakom serieledande Barcelona.

