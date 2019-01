TV: Nytt bottennapp för Real Madrid - tappar mark i toppstriden efter ny förlust

Real Madrid har bitvis haft en tuff säsong hittills i La Liga. I förra omgången fick man bara en poäng med sig från mötet med bottenlaget Villarreal. I kväll var man ute efter revansch i hemmamötet med Real Sociedad - men åkte på ett nytt bottennapp.

Redan i den tredje minuten tog gästerna från Baskien ledningen på straff genom Willian José, ett resultat som stod sig halvleken ut.

I minut 61 fick Real Madrid dessutom se Lucas Vazquez utvisad efter att han fått sitt andra gula kort, och i den 83:e minuten kunde Sociedad sedan öka på till 2-0 genom Ruben Pardo, vilket också blev slutresultatet.

Segern var Real Sociedads första på Santiago Bernabeu sedan 2004.

Förlusten gör att Real Madrid passeras i La Liga-tabellen av Deportivo Alavés, och att man nu ligger på femte plats. Man har sju poäng upp till serieledande Barcelona med en match mer spelad. I nösta match möter man sjätteplacerade Real Betis borta på Estadio Benito Villamarin.

Se målen i tweetsen nedan.

Startelvor:

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos - Vazquez, Benzema, Vinicius.

Real Sociedad: Rulli - Aritz, Diego Llorente, Hector Moreno, Aihen - Merino, Illarramendi, Zurutuza - Januzaj, Willian Jose, Oyarzabal.

Former @realmadrid loanee Willian José has put @RealSociedad ahead in under 3 minutes! Watch the match live now on Strive https://t.co/uoTcQuail6 #LiveOnStrive #RealMadridRealSociedad pic.twitter.com/5MzdsycTMt

Can @RealSociedad get their first away win against @realmadrid in 15 years?



Watch the final minutes live now on Strive https://t.co/uoTcQurTcE #LiveOnStrive #RealMadridRealSociedad pic.twitter.com/n4FW9IQ1OK