TV: Oavgjort mellan Atlético och Sevilla – efter målfyrverkeri första 45

Viktiga poäng stod på spel när Atlético Madrid under lördagen tog emot Sevilla. Gästerna från Andalusien tog ledningen efter 19 minuters spel. Efter ett fint kombinerat spel kunde Luuk de Jong skicka in ledningsmålet för de vitklädda.

Drygt halvtimmen in på matchen kom sedan kvitteringen genom Alvaro Morata – som behärskat placerade in 1-1 från straffpunkten. Bara ett par minuter senare hade hemmalaget vänt på steken. João Félix tryckte in ledningsmålet för Atlético – från nära håll – framspelad av Koke.

Men sista ordet i den första halvleken fick Lucas Ocampos, som strax innan pausvilan kvitterade till 2-2 från straffpunkten – ett mål som också blev slutresultatet.

Atlético Madrid är tabellfemma efter 27 spelade omgångar, två poäng bakom Sevilla som är trea – och en poäng bakom Getafe som har den sista Champions League-platsen.