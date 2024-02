TV: Real-försvaret sågas efter sent poängtapp: "Dåligt försvarsspel"

Real Madrid gick in till söndagskvällens derby mot Atlético med en tung skadelista, där bland annat de defensiva alternativen David Alaba, Eder Militao och Antonio Rüdiger saknades – och värre skulle det bli.

Redan under uppvärmningen stod det nämligen klart att Vinicius Júnior tvingades kasta in handduken och in kom i stället Brahim Diaz i ett byte som skulle bära frukt.

24-åringen, som spenderat de två senaste säsongerna på lån i Milan, var nämligen påpasslig när han snappade upp en lös boll i Atléticos straffområde innan han kunde placera in matchens första mål från nära håll.

Men Atlético gav inte upp och lyckades skapa flertalet målchanser och hade bland annat en boll i nät - som efter en VAR-granskning vinkades av för offside.

Trots att gästerna slogs med näbbar och klor såg Real Madrid att ta ett stort kliv mot ännu en ligatitel, men på stopptid skulle man åka på en rejäl kalldusch.

Efter ett inlägg nickades bollen fram mot en framskenande Maros Llorente.

Den multifunktionelle kantspringaren nådde förre Real-försvararna och kunde nicka in kvitteringen bakom en chanslös Andriy Lunin i hemmamålet.

- Det är så dåligt försvarsspel av Real Madrid och exakt det de skulle göra Atlético Madrid, de skulle slå in bollen. Jag fattar inte varför de inte har gjort det tidigare. Titta vad dåligt försvarsspel av Nacho och Carvajal, sa TV4 Play-experten Astrit Ajdarevic om målet.

Målet var det sista som hände och 1-1 blev också slutresultatet. Ett resultat som innebär att Real madrid nu har två poäng ner till jagande Girona, samtidigt som Atlético befäster sin fjärdeplats.

Startelvor:

Real Madrid: Lunin – Vázquez, Carvajal, Nacho, Mendy – Valverde, Camavinga, Kroos – Bellingham – Rodrygo, Diaz

Atlético: Oblak – Savic, Witsel, Hermoso – Llorente, De Paul, Koke, Niguez, Riquelme – Morata, Griezmann.