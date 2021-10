TV: Real Madrid ny serieledare i La Liga - efter jättetalangens show

Real Madrid tog en bekväm seger borta mot bottenlaget Elche under lördagseftermiddagen. Halvvägs in i första halvlek tog "Los Blancos" ledningen efter ett vackert anfall. Mariano Diaz klackade fram bollen till Vinicius Junior som fick ett fritt läge och kunde skjuta in 0-1.

I början av andra halvlek fick Elche-spelaren Guti syna det röda kortet efter en tuff satsning mot Toni Kroos. Med en man mer på planen kunde Real Madrid kontrollera slutskedet av matchen, och med dryga kvarten kvar att spela gjorde Vinicius Junior sitt andra mål för dagen.

Real Madrid anföll snabbt och kombinerade sig igenom Elche-försvaret innan bollen gick fram till Vinicius som kunde göra 0-2.

ANNONS

Elche skapade dock lite nerv i matchen. I 86:e minuten slarvade Real Madrid med bollen på egen planhalva, vilket Pere Milla utnyttjade. Ensam med Thibaut Courtois kunde Milla placera in reduceringen.

Men närmare än så kom inte Elche. Real Madrid höll undan och vann till slut matchen med 2-1. Segern innebär att Real är ny serieledare i La Liga på 24 poäng, och bättre målskillnad än Real Sociedad, efter elva omgångar.