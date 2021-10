TV: Real Madrid vinnare i El Clasico - trots Agüeros sena mål

När elvorna presenterades stod det klart att lagens båda anfallsstjärnor, Real Madrids Karim Benzema och Barcelonas Memphis Depay, skulle spela från start i rivalmötet mellan lagen.

Med berörde Benzema från start, var det Real Madrid som gjorde det första målet. Men det var inte fransosen som gjorde det. Efter en kontring avlossade David Alaba ett distinkt skott som seglade in bakom Barcelonas Marc-Andre ter Stegen.

- Jättefint avslut, sa C More-experten Marcelo Fernández i sändningen.

Efter österrikarens inledande mål kunde spelarna i Real Madrid gå in i pausvilan i ledning, samtidigt som Barcelona alltså för stunden låg under med uddamålet.

Under den andra akten behövde Barça få in ett mål för att utjämna matchen, men det var kanske Real Madrid som skapade den avslutande aktens absoluta bästa chans. Det var efter ett inspel från nära håll som Karim Benzema sånär kunde stöta in bollen i mål, men anfallaren fick inte till ett ordentligt avslut och utökningen uteblev.

På stopptid kunde sedan Real utöka till 2-0. Målet kom till efter att Lucas Vazquez avslutat en kontring genom att glidtackla in bollen i mål bakom ter Stegen.

Men gästande Barcelona gav inte upp där. I det absoluta slutskedet lyckades argentinaren Sergio Agüero få in en reducering.

Men till följd av att det därefter inte blev någon mer fullträff vann Real Madrid med 2-1. Däremot var det sannolikt inte bara glädje i Real-lägret efter segern, då brassen Vinicius Junior tvingades utgå med en befarad skada i slutskedet. Dessutom byttes Fede Valverde ut efter en smäll mot huvudet.

Startelvor:

Barcelona: ter Stegen - Mingueza, Garcia, Pique, Alba - Gavu, Busquets, De Jong - Dest, Fati, Depay.

Real Madrid: Courtois - Vazquez, Militao, Alaba, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior.