TV: Real vinnare i derbyt mot Atlético - mittfältaren med konstmål

Real Madrid har haft det tungt i ligaspelet i år. Inför lördagens derby mot Atlético Madrid låg Real åtta poäng bakom serieledande Barcelona – men efter seger mot Madridrivalen är avståndet nu bara fem poäng.

Real fick en drömstart i derbyt när Casemiro satte 1-0 med en konstspark. Efter en hörna damp bollen ner hos brassemittfältaren som med en cykelspark satte bollen i nät.

Casemiros mål kom efter kvartens spel, men tio minuter senare kvitterade hemmalaget. Antoine Griezmann fick bollen i djupled och var kylig när han placerade in kvitteringsmålet för hemmalaget.

Första halvlek såg ut att sluta 1-1, men med fem minuter kvar av halvleken fick Real straff. Fram stegade lagkaptenen Sergio Ramos och placerade in bollen i nät bakom Jan Oblak i Atlético-målet.

I andra halvlek kunde sedan inbytte Gareth Bale placera in bollen i nät fram till 3-1, vilket också blev slutresultatet.

Startelvor:

Atlético Madrid: Oblak - Arias, Gimenez, Godin, Hernandez - Correa, Saul, Thomas, Lemar - Griezmann, Morata

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Ramos, Varane, Reguilon - Kroos, Modric, Casemiro - Vazquez, Benzema, Vinicius

Se Casemiros mål i tweeten nedan.

Cristiano who? @Casemiro pops up to give @realmadrid the lead in spectacular fashion against @Atleti!



Watch La Liga Live on Strive: https://t.co/uoTcQurTcE#LiveOnStrive #AtletiRealMadrid pic.twitter.com/2ZV8efr5bS