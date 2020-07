TV: Valencias kräftgång fortsätter - föll mot Bilbao trots tränarbytet

Under gårdagen stod det klart att Voro González tillfälligt tar över som tränare för Valencia. Det efter att Albert Celades fått sparken och sportchef Cesar Sanchez lämnat i samma veva. Det spanska kustlaget har under säsongen gått tung, och inte gick det särskilt mycket bättre under nye González.

Mot Athletic Bilbao inleddes matchen med en mardrömstart för hemmaspelande Valencia på Mestalla. Efter 13 spelade minuter tog gästerna ledningen genom veteranen Raul Garcia och i matchens andra halvlek utökade samme Garcia till 2-0 knappt två minuter in i den andra akten. Därefter genomfördes en rad byten för att först och främst få till en reducering, men inte heller denna gång gick det vägen för de vitklädda. Mötet slutade med förlust, 2-0.

Nederlaget var det fjärde på fem matcher och därmed växer gapet till Europa-platserna. Bilbao, som innehar kvalplatsen till Europa League, har två poäng fler än Valencia-klubben.

Se höjdpunkterna från matchen i spelaren ovan.