Uppgifter: Därför vägrar Barça spela Coutinho

Att Barcelona har stora skuldar är ingen hemlighet. Enligt klubbens senaste årsredovisning hade de 12 miljarder i skulder. Stora delar rör sig om skulder till andra klubbar för invärvade spelare.

En summa som kan växa sig ännu större är Barcelonas avgift till Liverpool för Philippe Coutinho. Enligt spanska Onze aktiveras en klausul i kontraktet om brassen spelar sju matcher till. Det skulle innebära att katalanerna får betala ytterligare fem miljoner euro till Liverpool, en avgift klubben vill undvika.

Enligt samma källa har därför Barcelona bestämt sig för att inte spela Coutinho mer, om de inte känner att de måste, för att undika den extra kostnaden.

Just nu är mittfältaren skadad - och väntas vara borta till mitten av mars. Under säsongen har Coutinho gjort två mål och två assist på 12 matcher.

🔥 EL BARÇA NO VOL PAGAR MÉS PER COUTINHO

🎙️ Javi Miguel:



🔊 "Una de les prioritats del club és estalviar i ell té variables per partits jugats i no se'n vol pagar més per ell"



🔊 "Està a 7 partits que el Barça hagi de pagar 5M€ més i això no passarà..."#OnzeE3 pic.twitter.com/Gt7TMMHj7Z