Uppgifter: La Liga plockar in läppläsare efter Greenwood-kontrovers

Real Madrid besegrade Getafe med 2-0 under torsdagskvällen. Men efterspelet i spansk media har handlat om en kontrovers som involverar engelsmännen Jude Bellingham och Mason Greenwood.

Spanska Cadena SER uppger att Getafe anklagar Jude Bellingham för att ha sagt "våldtäktsman" ("rapist") i samband med en närkamp med Greenwood, och att händelsen ska ha fångats upp av kamerabilder från matchen.

Cadena SER rapporterar även att händelsen rapporterats till La Ligas matchobservatör, samtidigt som det betts om en utredning och att La Liga "tar till lämpliga åtgärder" om en förseelse inträffat.

Under fredagen uppger samtidigt The Times att La Liga kommer att kalla in en läppläsare som ska analysera händelsen. Värt att notera är även att La Liga i sig inte har rätt att straffa spelare, således görs utredningen för att sedan skickas vidare till förbundet - om den skulle bevisa att något felaktigt hänt.

Annons

I en intervju med Cadena SER fick den tidigare La Liga-domaren Iturralde Gonzalez frågan kring huruvida ett straff kan utdömas efter en sådan händelse.

- Du kan straffas om du verkligen sagt det, men om Getafe verkligen vill skydda sin spelare kan de ta fallet till tävlingskommittén. Ligan kommer att göra vad de måste, men de kan visa dessa bilder för tävlingskommittén och anklaga honom för det han sa, förklarade Gonzalez.

Bakgrunden till händelsen är att Greenwood tidigare har varit åtalad för försök till våldtäkt och misshandel, men sedan friats från anklagelserna.