Uppgifter: Marocko ute efter Díaz

Brahim Díaz, 24, är tillbaka i Real Madrid efter två säsonger på lån i AC Milan. Hittills har det dock bara blivit tre korta inhopp i "Los Blancos"-tröjan, men den offensive mittfältaren sitter på ett långt kontrakt till 2027.

För två år sedan debuterade Díaz i Spaniens landslag med sin hittills enda landskamp, vilken var en träningslandskamp. Nu kommer dock uppgifter som gör gällande att ett landslagsbyte kan bli aktuellt.

AS hävdar nämligen att Marocko är intresserat av att kalla Real Madrid-stjärnan till nästa landslagssamling. Förbundskapten Walid Regragui fanns på plats under senaste matchen mot Real Sociedad, och det marockanska förbundet har under en längre tid hoppats på att kunna övertyga 24-åringen att byta landslagströja.

Det är återstår att se ifall Brahim Díaz, som fostrades i Malagas och Manchester Citys akademi, är redo att välja bort "La Rojo" för Marocko.