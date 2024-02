Valencia-match skjuts upp - efter tragedi

Valencia gick tidigare under fredagen - i samförstånd med Granada - ut med en begäran om att flytta lördagens match på Estadio Nuevo Los Cármenes i La Liga, och under eftermiddagen ges besked om att matchen kommer att spelas en annan dag längre fram.

Anledningen är att det i går, torsdag, har inträffat en tragedi i Valencia, då minst fyra personer har dött och 15 personer har skadats efter att en brand brutit ut i ett stort flerfamiljshus i Valencia. Fotbollsklubben lider med alla inblandade i tragedin.

"I Valencia CF är vi förkrossade över den fruktansvärda nyheten om branden i torsdags på Avenida Maestro Rodrigo i stadsdelen Campanar i Valencia. Vi vill framföra våra djupaste kondoleanser och vår kärlek till offrens familjer och vänner. Klubben beklagar djupt det inträffade, vill skicka mycket styrka till alla drabbade och offentligt tacka för räddningstjänstens arbete", skriver Valencia på sin hemsida.

Valencia är placerat på åttonde plats i den spanska ligan.

