Valverde med avskedsbrev: "Jag vill framförallt betona kärleken jag fått av fansen"

Ernesto Valverde sparkades av Barcelona under måndagen. Nu har 55-åringen kommit med ett avskedsbrev. "Jag vill framförallt betona min upplevelse med fansen och den kärlek jag har fått", skriver han.

Två och ett halvt år fick Ernesto Valverde nöja sig med som huvudtränare för Barcelona. Den katalanska klubben meddelade under måndagen att 55-åringen fått sparken och ersätts av Quique Setién.

Under tisdagen kom Valverde med ett avskedsbrev som Barcelona publicerade på sin hemsida:

"Kära Barça-fans.

Min tid som FC Barcelona-tränare har kommit till sitt slut. De här två och ett halvt åren har varit intensiva från första början. Jag har njutit av fina stunder där jag har firat segrar och troféer, men det har också varit tuffa och svåra stunder. Jag vill framförallt betona min upplevelse med fansen och den kärlek jag har fått som tränare.

Jag vill tacka presidenten Josep Maria Bartomeu och styrelsen för att de gav mig möjligheten att träna det här laget och för deras förtroende under denna tid. Jag vill också tacka alla människor jag har arbetat med i klubben, för deras stöd och för hur de behandlade mig under de här säsongerna. Naturligtvis vill jag också tacka spelarna som har gjort det möjligt för oss att vinna fyra troféer tillsammans. Från denna dag önskar jag dem all lycka i världen och till den nya tränaren Quique Setién".