Azulay sen poängräddare för Örgryte mot J-Södra - Dzelili rasar efter sen straff: "Sjukaste jag sett"

Örgryte hade fått en kämpig start på superettan 2023. På de inledande tre matcherna hade "Sällskapet" fått med sig två oavgjorda resultat och en förlust. När Jönköpings Södra kom på besök till Gamla Ullevi under måndagskvällen, som inlett superettan med en seger och två oavgjorda resultat, var målet tydligt: ta hem den första trepoängaren.

Inledningsvis var det ett ganska böljande spel. Båda lagen hade en del boll och hade ambitionen att vara spelförande. Chansmässigt var det ett något övertag till J-Södra.

Den stora chansen för gästerna från Småland kom med dryga halvtimmen spelad. Nyförvärvet från Dalkurds FF, Pashang Abdulla, blev frispelad framför mål efter ett misstag från hemmaförsvaret i uppbyggnadsfasen och fick en dubbelchans. Första avslutet räddades av en blockerande försvarare och returen räddades sedan av Örgryte-målvakten Matias Nilsson.

Därefter började hemmalaget skapa farligare chanser. Direkt efter Abdullas dubbelchans fick Daniel Paulson skottläge från en ganska snäv vinkel, sett till att flera av gästernas försvarare stod emellan honom och målet. Alltjämt fick Paulson skottet på mål men fick se det studsa i stolpen och ut.

Men Örgryte skulle få utdelning kort därefter. I den 38:e minuten gjorde Isak Dahlqvist bort sin försvarare på högerkanten och bröt in i Jönköpings straffområde. Från kortlinjen hittade han sedan nyförvärvet från Malmö FF, Amel Mujanic, som placerade in 1-0 i bortre delen av målet.

I slutsekunderna av den första halvleken fick J-Södra in en kvittering. Flamur Dzelili lyfte in en frispark i Örgrytes straffområde som Albin Bjurnemark sög ner på foten. Mittbacken petade sedan in bollen till Abdulla framför öppet mål som petade in 1-1-målet. Målet var Abdullas första mål för Smålandsklubben i superettan.

Örgrytes målskytt Amel Mujanic var inte nöjd med det insläppta målet i halvtid.

- Vi får inte släppa in sådana mål. Det är katastrof att vi släpper in det målet. Men vi vänder på detta, det är okej, säger Öis-mittfältaren till Discovery+ i halvtid.

Om sitt eget mål:

- Vi har tränat mycket på det anfallsättet. Att någon ska löpa in i den ytan för en cutback (inspel snett inåt bakåt från kortlinjen). Jag vet att bollen kommer komma där och får jag bollen så gör jag mål.

Målskyttens motpart i J-Södra, Pashang Abdulla, var desto nöjdare med sitt lags halvlek.

- Det är match med mycket kamp från båda lagen. Mycket man-man dueller i det hela. Det gäller att vinna sin duell här ute. Det har varit lite tufft men vi tar det allteftersom, säger han till Discovery+-

Om sitt mål:

- Det är väldigt skönt. Jag missade ett läge tidigare, jag brukar inte missa de lägena, men det andra läget var det bara att vara där och sätta dit den. Vi får ta med det till andra halvlek.

Och att ta med den känslan till andra halvleken, det gjorde båda Abdulla och J-Södra.

Redan i den andra halvlekens andra minut tog gästerna ledningen. Återigen slog Flamur Dzelili en frispark och den möttes upp av Abdulla vid straffpunkten. Anfallaren nådde högst och nickade in 2-1 till J-Södra i den bortre gaveln.

Men i slutändan skulle lagen få dela på poängen.

Med sex minuter kvar av ordinarie tid fick Örgryte en straff efter att domaren ansett att en Jönköpingsförsvarare tagit bollen på armen i eget straffområde i samband med en defensiv hörna. Jonathan Azulay klev fram för att ta elvameterssparken och placerade säkert in 2-2-kvitteringen.

Det blev sedermera slutresultatet och Örgryte är därmed alltjämt fortsatt utan seger denna säsong. Göteborgsklubben placerar sig på elfte plats i tabellen med tre inspelade poäng, medan Jönköpings Södra placerar sig på sjunde plats med sex inspelad poäng.

- Jag tycker vi förtjänar mer, vi är det bättre laget i stora delar av matchen. Vi släpper in två skitmål och är för passiva i vårt eget straffområde på de fasta situationerna, och det blir vi straffade för. Men sätt utöver 90 minuter tycker jag att vi förtjänar mer, säger Örgrytes Jonathan Azulay till Discovery+ efter matchen och utvecklar vidare hur man arbetat med att förbättra sitt försvar på fasta situationer:

- Vi försöker tydligt föra oss och vara mer beslutsamma i våra zoner. Och vi som har markering att vara hårdare och bättre i det, helt enkelt. Men vi blir för passiva i duellspelet och lämnar över det till varandra. Det är alldeles för dåligt.

Jönköping Södras Flamur Dzelili var rejält upprörd efter matchen, då han inte förstår hur domaren hittade en straff.

- Vi leder med 2-1 fram till minut 85-86, sedan hittar han en straff från ingenting egentligen. Jag har kollat på reprisen fem gånger nu och det blir inte tydligare, den tar rakt på bröstet. Jag vettefan var han hittar den alltså, säger han till Discovery+ efter matchen.

När han får se straffen:

- Haha, det är det sjukaste jag sett. Den här handsregeln, den har ändrats fram och tillbaka hundra gånger nu, så jag vet inte vad som är korrekt enligt regelboken. Nu säger jag inte det bara för att vi fick straffen emot oss, du ser ju själv, det är en naturlig rörelse och han trycker ut bröstet. För mig är det helt otroligt att han blåser straff på den. Förhoppningsvis får vi med oss någon sådan senare under säsongen.

Startelvor:

Örgryte: Nilsson - Svensson, Azulay, Haglind-Sangré, Styffe - Drott, Mujanic, Paulson - Nuh, Christoffersson, Dahlqvist.

Jönköping: Nilsson - Manns, Eriksson, Berntsson, Strandsäter - Nikolic, Adrian - Silverholt, Book, Dzelili - Abdulla.