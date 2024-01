Beskedet: Månz Berg avslutar karriären

Månz Berg anslöt till Östers IF år 2008 och förutom en treårig sejour i Åtvidabergs FF har han endast spelat för Växjöklubben på seniornivå.

I Öster står Berg noterad för 300 framträdanden och 16 säsonger. Men var sak har sin tid.

ÖIF meddelar nämligen på sin hemsida kapten Berg avslutar sin spelarkarriär.

- Beslutet att lägga av är något som har vuxit fram under förra säsongen. Till stor del har det att göra med mina hälsenor och fötter som inte orkar med belastningen som elitfotboll kräver. Att fått göra det jag älskar i Östers IF i mer eller mindre hela mitt liv är något jag är väldigt tacksam, glad och stolt över. Framförallt är jag tacksam för alla fantastiska människor jag har haft möjligheten att lära känna under alla dessa år. Ingen nämnd, ingen glömd, säger han i ett uttalande på hemsidan.

Annons

Sportchefen Vito Stavljanin:

- Månz har varit en bärande spelare för oss i många år så det är givetvis ett stort avbräck. I slutändan är det Månz beslut att göra detta och sån är fotboll ibland. Vi tackar honom för alla hans fina insatser hos oss och han är såklart alltid välkommen tillbaka till föreningen, säger han i ett uttalande på hemsidan.

Berg kommer att hyllas i samband med ÖIF:s hemmapremiär mot Degerfors, vilket kommer att bli den första omgången av superettan 2024.