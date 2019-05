BP:s kampanjdrag - byter namn till "BrommaGirls"

Flera år i rad har medlemmar i Brommapojkarna försökt byta namn på föreningen till IF BP. Men förslagen har inte fått tillräckligt med röster av samtliga medlemmar vilket gjort att föreningen fortfarande heter IF Brommapojkarna.

Men under kampanjen "The future is equal" byter föreningen namn till ”BrommaGirls”, meddelar BP via ett pressmeddelande.

Stockholmsklubben skriver att namnbytet är ett led i att "belysa BP:s långsiktiga arbeta för att bli en jämställd förening" och under en seriematch kommer BP:s damlag att bära en specialdesignad tröja där det står "BrommaGirls" på ryggen.

- En sak vi har lärt oss i vårt arbete för att bli mer jämställda är hur viktiga ord och benämningar kan vara. De kan både befästa och förstärka destruktiva normer och strukturer samtidigt som de, om de används rätt, kan vara ovärderliga i en förändringsprocess. Många namn som används inom fotbollen idag visar tydligt att mannen ses som norm. Detta måste vi förändra nu. Vi kan inte längre acceptera att vi benämner saker olika beroende på vilket kön du har, säger Stefan Bärlin, hållbarhetsansvarig i BP i en kommentar.