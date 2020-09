Efter rasismanklagelsen - domaren tar ärendet vidare: "Absolut inte så att jag blundar för det"

Umeå FC föll på onsdagen med 4-0 mot Halmstads BK på Örjas vall. Efter matchen uttalade sig Umeå-spelaren Deniz Yaldir om att han blev kallad för "jävla zigenare" av HBK-mittfältaren Dusan Djuric under matchen.

- Vid något läge där när jag kom lite sent på deras kapten kom deras nummer 23 (Dusan Djuric), "Dusan", vad heter han, någonting och sa "jävla zigenare" efteråt och sedan sa han "du hörde rätt". Det tycker jag är under all kritik, så det var väldigt upprört faktiskt. Det är 2020 och kampanjer om alla möjliga, antirasism, men man får tydligen yttra sig så här. Det är helt oacceptabelt, sa Yaldir till Dplay efter matchen.

Djuric nekade i sin tur efteråt till anklagelsen.

- Jag vet inte. Alla som känner mig… Jag är långt ifrån, vad ska man säga… jag har ingenting emot någon. Jag skulle aldrig säga något rasistiskt till någon, sa mittfältaren till Hallandsposten.

Nu uttalar sig domaren Andreas Dufva Johansson om hur han uppfattade händelsen.

- Jag hanterade tacklingen där och sedan blev det halvt frustrerat bland spelarna. Sedan kom Deniz fram till mig och berättade vad han fått höra, men ingen i domarteamet uppfattade någonting, så vi hade absolut inget att gå på, säger han till Fotbollskanalen.

Dufva Johansson fortsätter:

- Jag pratade med Deniz och förklarade att vi inte kunde göra något. Jag sa att jag är hemskt ledsen över att han fått höra det, då vi inte accepterar något sådant inom svensk fotboll. Han förstod mig och oss också, men var mer besviken över att ha fått höra det. Efteråt pratade jag med gubbarna om att lugna ner sig och sedan gick spelet vidare.

- Jag stämde även av i mitt headset och ingen annan uppfattade något och så vidare. Det är så händelseförloppet såg ut.

Dufva Johansson menar vidare att han inte kan göra en anmälan på egen hand, men att han kommer att ta ärendet vidare till sin chef, det vill säga Martin Ingvarsson, som är domarcoach. Därefter kan Ingvarsson ta ärendet vidare.

- Jag kan inte göra någonting om jag inte hört något, eller om det inte kan uppvisas i efterhand eller liknande, men jag kommer att stämma av med min chef. Jag kommer att stämma av kring läget och kring uttalandet och kring hur han uppfattar det. Det är absolut inte så att jag blundar för det. Det är något jag får stämma av med honom gällande hur man går vidare. Det är otroligt svårt.

Då kan Ingvarsson sedan ta det vidare med en eventuell anmälan eller liknande?

- Jag rapporterar det vidare till coachen och sedan kan han ta till alla medel för vad vi kan göra, säger Dufva Johansson.