Umeå-spelare vittnar om rasism från HBK-spelare: "Sa jävla zigenare"

Halmstads BK besegrade under onsdagskvällen Umeå FC med 4-0 efter tre mål av lagets skyttekung Rasmus Wiedesheim-Paul på Örjans vall.

Efter matchen uttalade sig Umeå-mittfältaren Deniz Yaldir, 25, om att han under matchen blev kallad för "jävla ziganare" av HBK-mittfältaren Dusan Djuric.

Yaldir menar att Djuric kallade honom för det efter att han tacklade bollklubbens mittback Andreas Johansson bakifrån.

- Vid något läge där när jag kom lite sent på deras kapten kom deras nummer 23 (Dusan Djuric), "Dusan", vad heter han, någonting och sa "jävla zigenare" efteråt och sedan sa han "du hörde rätt". Det tycker jag är under all kritik, så det var väldigt upprört faktiskt. Det är 2020 och kampanjer om alla möjliga, antirasism, men man får tydligen yttra sig så här. Det är helt oacceptabelt, säger Yaldir till Dplay efter matchen.

I sändningen går det även att höra att det sägs "jävla zigenare" efter situationen, samtidigt som Yaldir därefter går fram till huvuddomaren och pratar. Han gestikulerar då vilt med armarna, samtidigt som det hörs i sändningen att någon yttrar:

"Hör du inte? Han säger jävla zigenare. Hör du inte?"

När Fotbollskanalen når Halmstads BK:s ordförande Per-Olof Nilsson, så är han inte medveten om Yaldirs uttalande.

- Det är svårt för mig att uttala sig om något, jag måste nog ta reda på lite mer innan jag kan göra något uttalande, säger han till Fotbollskanalen.

Kommer du att undersöka det här och prata med Dusan Djuric?

- Självklart, säger Nilsson.

- Jag får undersöka saken närmare, det är svårt att göra något uttalande innan man har fakta i målet så att säga, fortsätter han.

Robert Nordström, som är kontaktperson för media i HBK, kan heller inte uttala sig om händelsen, då han inte hört något om händelsen.

- Jag har inte hört ett ljud om det, så jag kan inte säga ett ljud om det. Jag har varit med nu efter matchen, men jag har inte hört att någon Umeå-spelare uttalat sig och jag har inte hört något från HBK-håll heller. Det var inget på presskonferensen heller, så det verkar inte ha spridit sig. Jag har inte hört något överhuvudtaget, så det är omöjligt att spekulera om, säger Nordström till Fotbollskanalen.

Dusan Djuric nekar därefter till anklagelserna i Hallandsposten. Han menar även att en spelare i Umeå spottade mot honom efter händelsen.

- Jag vet inte. Alla som känner mig… Jag är långt ifrån, vad ska man säga… jag har ingenting emot någon. Jag skulle aldrig säga något rasistiskt till någon, säger spelaren.

Huvuddomaren Andreas Dufva Johansson kommer i sin tur att ta ärendet vidare.

- Jag kan inte göra någonting om jag inte hört något, eller om det inte kan uppvisas i efterhand eller liknande, men jag kommer att stämma av med min chef. Jag kommer att stämma av kring läget och kring uttalandet och kring hur han uppfattar det. Det är absolut inte så att jag blundar för det. Det är något jag får stämma av med honom gällande hur man går vidare. Det är otroligt svårt, säger han till Fotbollskanalen.

Fotbollskanalen har vid upprepade tillfällen sökt Dusan Djuric, samt HBK:s chefstränare Magnus Haglund för en kommentar.

Se klippet, från Dplay, från händelsen i spelaren ovan.