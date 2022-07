Efter rikslägret - lillebror Kurtulus aktuell för utlandsflytt

Edvin Kurtulus har gjort succé under våren. Efter att ha lämnat Halmstads BK för Hammarby IF i vintras har 22-åringen tagit en startplats i Stockholmsklubben och fått debutera för det svenska landslaget under junis Nations League-samling.

Men han är inte den enda i familjen att ha en lyckad vår. Under tisdagen rapporterar italienska tidningen Il Tempo, som är baserad i Rom, att AS Roma jagar Edvins lillebror, Bleon Kurtulus, född 2007.

Bleon Kurtulus spelar i Halmstads BK och är likt sin storebror mittback. Vidare var han en av de 132 spelare som var uttagna till rikslägret i Halmstad i början av juli månad, där A-landslagets assisterande förbundskapten Peter Wettergren deltog.

ANNONS

- Jag är fin med bollen och kan läsa spelet bra, jag är hyfsat lik min brorsa, sa Bleon till Hallandsposten då.

Senare under tisdagskvällen skrev även Aftonbladet att man fått uppgifterna bekräftade.