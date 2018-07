FEM SPANINGAR: "Granqvist stal inte rampljuset i debuten - andra nyförvärvet bäst på plan"

Granqvist med rejält stabil debut - utan att han stal rampljus

Andreas Granqvist såg inte helt odödlig ut i vissa speedsekvenser, men han gjorde det minst sagt bra i nästan varje del av spelet. Han hade självklar pondus, drog upp bollen bra från backlinjen, och hade kraft i nickar.

Samtidigt var det intressant att han själv inte tog straffen vid ledning 2-0, utan HIF skickade istället fram Darijan Bojanic. Det här kändes mest som en match där Granqvist ville spela enkelt och klokt.

Rasmus Jönsson bäst på plan

Granqvist bra, Rasmus Jönsson bäst. Återvändande debutant nummer två kom in med sin långgängliga kropp och bara flöt runt. Hittade kombinationer och djupledspass, och satte därmed ihop offensiven (som har hackat i delar under 2018). Dessutom har HIF släppt in en del kontringsmål efter bolltapp, och där hjälper han laget att behålla bollinnehav.

Han höjde också Max Svensson, samtidigt som det ska tilläggas att hela Helsingborgs offensiv just nu känns ganska mycket allsvenskan. Svensson alltid irrationell, Andri Runar Bjarnason alltid kraftfull, och Mamadou Moro har vansinniga (ofta positiva) lösningar i sig. Han kan försöka chippa bort ett par motståndare på egen planhalva, och sju sekunder senare cykelsparkspassa. Han kan dribbla bort tre-fyra spelare med ett par touch och ryck. Han kan göra inspel som få allsvenska spelare ens kan se. Tre av de fyra i offensiven har värvats 2018, och de tre kan nog pekas på några av de viktigaste och bästa besluten om HIF går upp.

J-Södras framtid?

Jönköpings allsvenska chanser kan ha försvunnit i dag. De kommer ha nio till tolv poäng till kvalplats, och sju lag att ta sig förbi, med 14 omgångar kvar. Nu kanske det mer handlar om att hålla sig kvar i superettan och jobba ännu mer mot hur det här ska se ut 2019. I matcherna jag har sett finns några intressanta idéer, men det kan vara så att säsongens tidiga felanställning på tränarposten fortfarande sätter avtryck på spelet.

Det är en ganska hög medelålder på startelvan, men några unga bra finns där. Alexander Jallow och Peter Gwargis är de tydligaste, men bägge har också ryktats till större klubbar. Det blir några viktiga transferveckor framöver för att se hur J Södras framtidstrupp kan se ut.

Tre generationer i ett mål

När Granqvist i januari pratade om sin sportchefsroll så återkom han mycket till ungdomsverksamheten. Det är där han vill att HIF ska lyfta ännu mer på sikt.

Det fanns också en symbolik kring egna talanger vid 1-0. Granqvist nickade fram, och Jönsson och Max Svensson lekte ihop till ett friläge. Ett mål skapat av en från den äldre HIF-talanggenerationen, en från den mellersta, och en från den yngsta. Och av de 13 spelarna som användes i dag kom sju från den egna ungdomsverksamheten.

En på 13

På J Södras 13 senaste tävlingsmatcher på hemmaplan har de bara en enda seger, en uddamålsseger mot Frej. Det är en anmärkningsvärd dålig siffra, även om de ursäktas lite av svårt motstånd i de senaste matcherna (Falkenberg, Halmstad, HIF). Dock krävs förbättring i kommande hemmamatcher: Värnamo, Varberg, och Gefle.