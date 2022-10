Glädjande besked för Martin Broberg: "Mår bra"

För lite mindre än en månad sedan meddelade Örebro SK att Martin Broberg drabbats av testikelcancer och han hade genomgått en operation. Med anledning av det har mittfältaren inte varit tillgänglig för spel.

Nu meddelar ÖSK att mittfältaren fått positiva besked. Tumören var godartad och inga fler åtgärder eller behandlingar behöver genomföras i dagsläget. Mittfältaren är alltså frisk.

- Jag är extremt tacksam för all omtanke och kärlek jag fått under den här tuffa perioden. Alla ni som hört av er på ett eller annat sätt, är en del i att jag hanterat det här på ett så bra sätt som jag gjort. Jag vill rikta ett stort tack till hela ÖSK-familjen som visat sitt stora stöd under perioden. Jag, med familj, mår väldigt bra och är vi är väldigt tacksamma till livet. Tack, säger Martin Broberg i en kommentar på ÖSK:s hemsida.

Broberg har i år inte spelat någon match i superettan. Förra säsongen gjorde han ett mål på tio framträdanden i allsvenskan.