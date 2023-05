Klart: Dahlberg tillfällig sportsligt ansvarig i HIF

Helsingborgs IF, som i fjol ramlade ur allsvenskan, har fått en tuff start på säsongen och kickade i april sportchefen Andreas Granqvist och tränarduon Mattias Lindström och Alvaro Santos. In kom i stället Stuart Baxter som ny chefstränare över resten av säsongen - och nu har även föreningen hittat en ny sportslig ansvarig på tillfällig basis.

HIF meddelar att akademichefen och ex-spelaren Mikael Dahlberg blir tf sportsligt ansvarig "med uppgift att hålla samman gruppen men även vara en huvudsaklig löpande kontakt för både spelare och ledare". Samtidigt kommer han ha kvar sin roll som akademichef.

- Vi känner oss trygga i att fördela detta arbete på flera händer tillsammans med att Mikael tar ett övergripande ansvar för att det genomförs på bästa möjliga sätt. Det finns ett värde i att vi haft kontinuitet på flera positioner i organisationen och styrelsen som snabbt kan sätta sig in i denna process, säger klubbdirektören Joel Sandborg på HIF:s hemsida.

Dahlberg:

- I läget vi befinner oss i behöver vi alla vara beredda att ta ansvar för fler uppgifter och jag ser framemot att, tillsammans med övriga i arbetsgruppen, hantera dessa på bästa sätt.

HIF meddelar vidare att föreningen fortsätter sitt arbete med att hitta en långsiktigt ansvarig för fotbollsverksamheten, och ber om att få återkomma i frågan.

Dahlberg avslutade sin karriär i Helsingborgs IF 2018. Han tillhörde klubben mellan 2014 och 2018, och spelade dessförinnan i Apollon i Grekland, samt i Gefle IF, Djurgårdens IF, Gif Sundsvall och Umeå FC i Sverige.

HIF är i dagsläget nästjumbo med fyra poäng efter åtta omgångar i superettan. Skånelaget har fem poäng upp till Trelleborgs FF på säker mark i serien.