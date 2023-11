Likaläge i "halvtid" - FFF kvitterade i 97:e mot Saik

Skövde AIK slutade på 13:e plats i superettan i år och tvingas därmed kvala för att behålla sin plats i landets andraserie. På torsdagskvällen spelades det första kvalmötet av två borta mot Falkenbergs FF, som i sin tur kom tvåa i ettan södra.

Saik tog då ledningen redan i 15:e minuten. Gästerna tog sig runt på vänsterkanten och slog ett inlägg till Azeez Temitope Yusuf, som nådde högst och nickade in 0-1.

Men FFF reste sig strax före halvtidsvilan. Adam Eriksson fick bollen i straffområdet och testade ett avslut - varpå bollen hamnade framför fötterna på Godwin Aguba som stötte in kvittering från mållinjen.

Annons

I slutskedet återtog gästerna kommandot i matchen genom ett "klassiskt Saik-mål".

Drygt tio minuter återstod att spela när Skövde fick ett inkast djupt in på FFF:s planhalva. Bollen kastades direkt in i straffområdet, och efter en tilltrasslad situation kunde Isak Vidjeskog till slut påpassligt peta in 1-2 - vilket såg ut att bli slutresultatet.

Men i 97:e tilläggsminuten kom kvitteringen.

Återigen var det Adam Eriksson som stod för assisten. Den här gången slog FFF-vänsterbacken ett lågt inlägg till Oliver Hintsa som tryckte dit 1-1. Och det blev matchens sista spark.

Därmed är det helt jämnt inför returen som spelas i Skövde på söndag.

Startelvor:

Falkenbergs FF: Erlandsson - Borgström, Johansson, Stålheden, Eriksson - Hintsa, Carlsson, Nilsson, Sibelius - Aguda, Farah Shahin.

Skövde AIK: O. Lindell - E. Lindell, Broman, Schyberg, Suljev - Bjerkebo, Vidjeskog, Tokich, Engström - Yusuf, Kamdem Tibell.