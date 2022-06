Ny tung ekonomisk smäll för ÖFK - krävs på 3,8 miljoner

Under flera år har Östersunds FK kämpat med ekonomiska problem. Nu har superettan-klubben åkt på en tung smäll. Nyligen meddelade myndigheten Tillväxtverket att man kräver tillbaka närmare 3,8 miljoner av ÖFK för det coronastöd som klubben tidigare beviljats och fått utbetalt. Därmed blir Östersund nästa elitklubb i Sverige att drabbas av ett sådant återkrav. Tidigare har exempelvis AIK, Gif Sundsvall och Kalmar FF krävts på miljonbelopp.

- Vi fick beskedet i förra veckan. Jag har bara varit här (i ÖFK) i inte ens tre veckor. Men vi har skickat ärendet till en jurist i Stockholm och vi kommer överklaga, säger ÖFK:s nye tf vd Kjell Andersson till Fotbollskanalen.

- Tillväxtverket ser ju på en fotbollsförening ungefär som ett tillverkande företag, och det kan man kanske inte göra riktigt. Vi måste ge Tillväxtverket rätt information. Vi ska stärka vår bevisföring till Tillväxtverket så att de kan göra rätt.

Är du orolig för att ni kommer få betala de här pengarna i slutändan?

- Nej, jag kan inte känna någon oro för någonting som vi inte rett ut än.

- Det handlar om mycket pengar, men vi är på gång nu. Klubben är på gång. Det ekonomiska läget är inte på något sätt katastrof. Då hade jag aldrig klivit in.

Östersund ramlade ur allsvenskan i fjol och ligger just nu näst sist i superettan. Man gick in i året med ett negativt eget kapital men Svenska Fotbollförbundets licensnämnd har godkänt ÖFK:s handlingsplan för att återställa det till minst noll vid nästa årsskifte. Nämnden har bedömt att det inte är orealistiskt att klubben "kan klara sina betalningar under resten av innevarande år".

Tidigare har flera svenska klubbar, exempelvis AIK, riktat kritik mot Tillväxtverkets sätt att bedöma fotbollsklubbarna och deras pandemistöd. Klubbarna har ansetts ha haft ekonomiska bekymmer redan innan pandemin och att den då inte bidragit till tillfälliga problem.

Nyligen rapporterade Hallandsposten att även Halmstads BK fått ett negativt besked från Tillväxtverket, att man ska betala tillbaka drygt två miljoner kronor till myndigheten. HBK kommer överklaga det beslutet.