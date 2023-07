Nytt pengaregn över Bois - efter Jebara-affären: "Det är ett kvitto"

Landskrona Bois sålde under onsdagen den talangfulle yttern Camil Jebara, 20, till IF Elfsborg. I fjol skrev Jebara på ett nytt kontrakt med Bois, och nu blev det alltså till slut en flytt till Borås - efter uppgifter om intresse från både Hammarby IF och IFK Göteborg.

Landskrona Bois klubbchef Michel Ekberg är nöjd med försäljningen.

- Det här är helt i linje med Landskrona Bois strategi och vägen vi slagit in på de här senaste tre-fyra åren. Det skapar ytterligare förutsättningar för oss att utveckla, samtidigt som det förstärker vår rätt solida ekonomi, som blir starkare. Det visar också att vår miljö är synnerligen god för spelare att utvecklas i. Det är ett kvitto på att det vi håller på med är ganska bra, säger Ekberg till Fotbollskanalen.

Ekberg tycker att Bois har "superettans mest spännande utvecklingsmiljö".

- Jag är såklart lite färgad, men jag hittar inte en miljö som bevisligen är duktigare på att utveckla spelare. Där tenderar vi att sticka ut med tio stycken till nästa nivå på två och ett halvt år i superettan. Det visar att det är en riktigt bra miljö, och jag tycker det är rätt väg för oss som förening att jobba med talangfulla spelare som vill något med sin karriär. Vi har lyckats hitta ett koncept och en strategi som passar väldigt väl. Vi tar även hela tiden steg och blir bättre och bättre på planen varje vecka. Det är två delar i detta som mappar i just nu väldigt bra, säger han.

Bois förlängde i fjol Jebaras kontrakt över 2025, men Ekberg menar att det inte fanns en bestämd klausul, som Elfsborg aktiverade vid övergången.

- När vi skrev avtalet med Camil hade vi självklart diskussioner med honom och hans rådgivare om framtiden, och om vad vi tycker är en rimlig strategi framåt och kring hur vi ska hantera saker och ting. Det spelar ingen roll vilka samtal vi har om han inte presterar, så det var nummer ett, och den här sommaren har vi haft en bra dialog, säger han.

- Vi känner Elfsborg väl sedan tidigare och har alltid haft en god dialog med Elfsborg, så det har varit en bra samtalspartner och sedan har vi hittat en nivå, som vi tycker är rimlig, och där vi har en möjlighet kring var vi befinner oss framöver. Det var inga utköpsklausuler som aktiverades och sådär, det var en regelrätt dialog mellan föreningarna och spelaren.

Jebara tar samtidigt samma väg, som Jacob Ondrejka, 20, tog för tre och ett halvt år sedan, då han lämnade Bois för Elfsborg, och sedermera imponerade i allsvenskan, fram till att han nyligen blev såld till belgiska Royal Antwerp.

Fotbollskanalen har tidigare rapporterat att Bois - vid Ondrejka-transfern till Belgien - fick runt 380 000 kronor i solidaritetsersättning, samt runt 2,85 miljoner kronor via en vidareförsäljningsklausul på 15 procent, då spelaren sägs blivit såld för 19 miljoner kronor.

Fotbollskanalen erfar nu att Bois totalt sett dragit in runt åtta miljoner kronor på Ondrejka, både via Elfsborg- och Antwerp-transfern och Jebara - efter dagens nya affär.

- Det är ren spekulation, är mitt svar på det. Det är sekretess på siffrorna, men däremot har du rätt i att det skett transaktioner vid ett antal tillfällen mellan föreningarna, men beloppen är i sekretess-avtal.

Har ni en vidareförsäljningsklausul på Jebara?

- Det står också stipulerat i avtal vilka förutsättningar som gäller, men vi har haft en jättebra diskussion med Elfsborg och jag tror att alla är nöjda här och nu och kommer att vara nöjda framöver också.

Vad har ni för plan för de nya pengarna?

- Vi är tråkiga där, då vi har en strategisk inriktning som förening som vi driver. Vi jobbar långsiktigt och hållbart, då vi ska stärka vår egen kassa och bygga en infrastruktur och tränings- och matchmiljö som är bäst i superettan. Om vi lyckas med det tar vi förhoppningsvis sportsliga steg också, säger han och fortsätter:

- Det är dit pengarna kommer gå fortsättningsvis också, och det handlar även om att stärka upp akademin och jobba med våra seniorlag på herr- och damsidan. Om jag inte är helt fel på det har vi dessutom presenterat två nyförvärv innan Camil lämnade, och de har liknande positioner och liknande egenskaper, så vi har även investerat lite.

Landskrona Bois är just nu på sjätte plats i superettan.