Officiellt: Bois-tränaren förlänger sitt kontrakt

Varberg-tränaren Joakim Persson har förlängt sitt kontrakt med klubben fram till och med 2021. Även under 2019 kommer Persson att ansvara för rollen som sportchef, det skriver klubben på sin hemsida under fredagen.

- Första året är det både sportchef och tränare, sen får vi se efter 2019 var vi är någonstans, om det ska fortsätta så eller om vi ska försöka hitta något ett annat alternativ. Men just nu är detta de ekonomiska möjligheterna vi har, säger han i en kommentar.

Persson är optimistisk inför säsongen och kring hur lagbygget gått.

- Jag tycker att det känns betydligt tryggare och mer spännande att vi ska kunna åstadkomma mycket mer redan detta året. Det är väl också där man börjar som tränare, att man har en stomme som man kan bygga vidare på. Så det känns väldigt bra med den här försäsongen, när man i princip bara ha kunnat fokusera på nyförvärven inledningsvis.

- Sen tycker jag att det växt fram en startelva under försäsongen också, både under Svenska Cupen och i träningsmatcherna, så vi känner oss redo för en superettan-start. Vi känns mer spetsiga och som ett mer samspelt lag. När säsongen startar behöver vi inte leta lösningar och alternativ utan vi känner killarna och killarna känner oss. Nyförvärven tycker jag har kommit in och ser bra ut, även om det är någon som inte riktigt är framme där vi vill att de ska vara ännu.