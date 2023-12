Officiellt: Culum till TFF

Den gångna säsongen åkte Armin Culum, 20, ur superettan med AFC Eskilstuna. Men den offensive pjäsen blir ändå kvar i Sveriges nästa högsta serie.

Culum är klar för Trelleborgs och kontraktet är skrivet över 2026.

- Det känns fantastiskt bra att allt är klart och jag är glad att vara i Trelleborg och i Trelleborgs FF. Det har varit en bra tid i Eskilstuna under mitt första år i elitfotbollen men att vara tillbaka i Skåne och vara närmare familjen är skönt, säger han i ett uttalande på TFF:s hemsida.

Culum har IFK Hässleholm som moderklubb och nu vänder han alltså tillbaka till Skåne.

- Jag är en spelare för de offensiva positionerna som gillar att utmana och använda min teknik och spelförståelse för att lyckas. Flera av mina mål gör jag genom att vika in från kanten så jag hoppas kunna bjuda publiken på Vångavallen på det. Utanför planen är jag en ödmjuk och lugn person, säger han.

Annons

Sportchefen Salif Camara Jönsson:

- Vi har följt Armin under de senaste åren och jag var imponerad av honom redan i IFK Hässleholm. Det är en spelare som kommer passa bra in i Stefans (Jacobsson, tränare, reds. anm) filosofi att spela fotboll och jag ser fram emot att se en spelare som kommer skapa stor oreda för motståndarnas försvar via sin skicklighet med boll i hög fart. Han är 20 år med stor utvecklingspotential så vi är glada över att han är klar för Trelleborgs FF, säger bossen i ett uttalande på hemsidan.

Culum svarade den gångna säsongen för fem mål och en assist på 29 matcher i superettan.