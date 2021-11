Officiellt: Örgryte förlänger med Lans

Örgryte IS meddelade under tisdagen att klubben har kommit överens med Anton Lans, 30, om ett nytt kontrakt över nästa säsong. Lans kom till Örgryte från Gefle IF inför 2018 och har sedan dess gjort 92 framträdanden med Göteborgslaget.

30-åringen, som även har en bakgrund med spel i IF Elfsborg och Falkenbergs FF, stod i år för 24 matcher i superettan. Örgryte slutade på åttonde plats i andraligan.