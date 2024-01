Officiellt: Srdjan Tufegdzic ny tränare i Skövde AIK

Skövde AIK har stått utan huvudtränare efter att Tobias Linderoth lämnat för Varbergs Bois. Men inte längre.

Saik meddelar på sin hemsida att Srdjan "Tufa" Tufegdzic, 43, är ny coach för den västgötska klubben. Kontraktet sträcker sig över två år.

- Tufa kommer till oss och det känns väldigt bra, vi får in en välmeriterad tränare som killarna kommer att kunna utvecklas under. Han har en tydlig fotbollsidé som vi tror passar väl in i föreningen och det skall verkligen bli spännande att se hur vi kan forma Skövde AIK tillsammans, säger Per Åstemo, sportchef i Skövde AIK, i ett uttalande på hemsidan.

De två senaste åren basade "Tufa" över Östers IF och 43-åringen misslyckades med uppdraget att ta klassikerklubben upp i allsvenskan.

- Jag brukar få med mig spelarna och det handlar om att göra saker tillsammans, säger Tufegdzic enligt SLA.

Skövde AIK kvalade sig kvar i superettan föregående säsong.