AVSLÖJAR: ÖSK överväger förändring i ledarstaben

Förra säsongen åkte Örebro SK ur allsvenskan, och klubben hoppades på att ta klivet tillbaka. Men resultaten i superettan har inte gått som man hoppats.

Efter 20 omgångar är ÖSK nia i ligan med bara fyra poäng ner till Norrby som är på kvalplats. Och efter bara en poäng på de senaste fem matcherna funderar klubben nu på att agera. Enligt uppgift till Fotbollskanalen överväger ÖSK att göra förändringar i ledarstaben.

Axel Kjäll är den som har varit huvudtränare och som assisterande har han haft Christian Järdler och Paul Olausson. Fotbollskanalen erfar att ledningen varit i krismöte under onsdagen.

Järdler kom till ÖSK under inledningen av den här säsongen och lär ligga bra till för att ta över om Kjäll lämnar eller byter roll inom föreningen. Tidigare har Kjäll haft titeln fotbollschef. Den titeln hade han när klubben inför säsongen värvade in Joel Cedergren som huvudtränare.



Cedergren skrev på ett treårskontrakt, men fick sparken efter bara fyra månader.



Då klev Axel Kjäll in som huvudtränare, en roll han tidigare haft.



Under 2021, innan Joel Cedergren kom, hade ÖSK först Axel Kjäll som tränare innan Vitor Gazimba tog över i juni. Men han fick bara vara kvar på jobbet i 14 matcher innan Marcus Lantz tog över.

Under tisdagen kom lagets tionde förlusten för säsongen när det blev 0-1 mot Skövde hemma på Behrn arena. Då buades laget ut av stora delar av publiken.

- Man hör att de inte är nöjda. Det är fullt förståeligt, sa William Eskelinen till NA.

Fotbollskanalen har flera gånger under onsdagen sökt Axel Kjäll och även ordförande Kent Persson, men utan framgång.