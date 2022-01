Övergången som uteblev: Förlikning efter fyra år - Dalkurd betalar Bertocchi

Snart har fyra år gått sedan den segdragna tvisten mellan Dalkurd FF och den argentinske spelaren Nicolás Bertocchi, 32, blossade upp i svensk fotboll. På den tiden var Dalkurd ett allsvenskt lag, medan Bertocchi spelade i den argentinska högstaligan och drömde om spel i Europa.

Bertocchi stämde Dalkurd för en utebliven flytt till klubben 2018 - och kunde få ett miljonbelopp - men tvisten har dragit ut på tiden och fram till i torsdags var ärendets utfall ovisst.

Fotbollskanalen närvarade under torsdagens huvudförhandling i Uppsala tingsrätt - med Bertocchi på plats i rätten - och till slut nådde parterna en förlikning. Dalkurd kommer att betala en viss summa pengar till Bertocchi med deadline några dagar före den 23 februari, då domstolen meddelas om betalningen kommit in. Därmed är målet just nu vilande.

"Efter en lång dag i tingsrätten är tvisten över. Vi nådde en förlikning och är mycket nöjda", skriver Dalkurds suppleant Diana Zadius, som var på plats i rätten, i ett mejl till Fotbollskanalen.

- Jag hoppas att det löser sig till min fördel, sa Bertocchi till Fotbollskanalen före beskedet om förlikningen under en paus av huvudförhandlingen.

Historien började redan inför Dalkurds första allsvenska säsong 2018.

Dalkurd var, som Fotbollskanalen tidigare rapporterat, under vintern nära att värva Bertocchi, som då tillhörde argentinska Club Atlético Tigre. Planen var att Bertocchi skulle lämna Tigre och sedan ansluta till Dalkurd, men den potentiella flytten blev inte av. Dalkurds dåvarande sportchef Adil Kizils och Bertocchis underskrifter finns på ett dokument benämnt som "Employment contract" (anställningsavtal, reds. anm.), men det råder oenighet kring vad det är för typ av dokument/avtal, vad som gäller i det och dess giltighet. Det som står klart är att det inte blev en övergång.

Oenigheten ledde, i början av april 2018, till en stämningsansökan till Uppsala tingsrätt.

Bertocchi valde att stämma Dalkurd på 560 000 kronor jämte ränta. Bertocchi och hans juridiska ombud Martin Klette skrev även vidare i stämningsansökan: "Förbehåller oss rätten att justera yrkandet i denna del i takt med att månadslönerna förfaller till betalning".

Grunden till stämningen är, enligt Bertocchi, att spelare och klubb träffade ett bindande avtal ("Employment contract") under 2018 om en tidsbegränsad anställning, där det stod att Bertocchi skulle få en "sign-on fee" på 500 000 kronor senast den 28 februari 2018, samt en månadslön på 60 000 kronor mellan den 1 mars och den 31 december 2018. Sedan skulle han få 90 000 kronor i månadslön under 2019. Kontraktet skulle dock brytas den sista december 2018 om Dalkurd skulle ramla ur allsvenskan, vilket klubben även gjorde samma år med en 15:e-plats i serien.

"I och med att jag behövde säga upp mig från Tigre för att få fribrevet, så har jag förlorat ekonomiskt och även sportsligt sett".

Men Dalkurd har en helt annan syn på händelseförloppet kring den uteblivna övergången.

Dalkurds inställning i sak är att något avtal "inte ingåtts överhuvudtaget". Klubben hävdar, i första svaromålet, att dokumentet ("Employment contract") aldrig avsågs utgöra ett anställningsavtal och undertecknades av klubben på begäran av spelarens ombud Stefan Alvén och Hugo Perez, samt att syftet var att spelaren skulle presentera dokumentet för sin dåvarande klubb, då det skulle visa att Dalkurd var seriöst i sin strävan att rekrytera spelaren. På det sättet skulle spelaren få ett "fribrev" och lämna klubben.

Dalkurd hävdar att dokumentet vid tidpunkten för undertecknandet var i juridisk bemärkelse ett "skenavtal". Det kan i sin tur beskrivas som ett avtal, som är skapat för att förleda omgivningen att tro att det finns ett genuint avtal och det innebär att sådana avtal betraktas som ogiltiga. Vidare menar Dalkurd att Bertocchis anställning i klubben var villkorad av att spelaren fick ett "fribrev" av den argentinska klubben inom en överenskommen tid. Klubben hävdar att Bertocchi inte fick det inom den överenskomna tiden, och därmed blev det inte en övergång.

Utifrån Dalkurds inställning har Bertocchi en annan syn på saken kring ovan nämnda delar i tvisten. Bertocchi hävdar att dokumentet utgör ett självständigt anställningsavtal, samtidigt som spelarens sida hävdar att Stefan Alvén och Hugo Perez inte företrätt spelaren eller haft fullmakt att rättsförhandla för argentinaren. Bertocchi menar även att det inte funnits en överenskommelse mellan parterna om att ett "fribrev" skulle införskaffas före ett visst datum.

- Kontakten mellan Dalkurd och Bertocchi sköttes av två agenter eller förmedlare, som heter Hugo Perez och Stefan Alvén, som tillsammans med sin tredje affärskompanjon Christer Haglund hade träffat avtal med Dalkurd om att ta Bertocchi till Dalkurd, sa Bertocchis juridiska ombud Martin Klette under huvudförhandlingen.

I grunden handlade dock inte torsdagens förhandling om tvisten i sin helhet - i stället om en del av tvisten. Tingsrätten skulle pröva om det anförts en skiljeklausul, då det avgör om målet prövas i rätten eller genom skiljeförfarande enligt reglemente för Svenska Fotbollförbundets skiljenämnd. (Se mer info i faktarutan nedan).

"Man har haft en dröm om att komma och spela i Europa. Sedan blev det som det blev och drömmen har spruckit".

Vid lunchtid i torsdags såg det inte ut att bli ett avgörande i tvisten, men nu blev det alltså ändå en förlikning, där Dalkurd kommer att betala en summa pengar till Bertocchi.

Bertocchi, som tillhört ett antal sydamerikanska klubbar sedan den uteblivna Dalkurd-flytten, sa i lunchpausen att drömmen om Europa "spruckit", samtidigt som han förlorade pengar när han lämnade Club Atlético Tigre, då Dalkurd-flytten sedan inte blev av.

- Det blev ofördelaktigt ekonomiskt. Jag fick bara en och en halv månadslön från Tigre och i och med att jag behövde säga upp mig från Tigre för att få fribrevet, så har jag förlorat ekonomiskt och även sportsligt sett, sa han till Fotbollskanalen och fortsatte:

- Man har haft en dröm om att komma och spela i Europa. Sedan blev det som det blev och drömmen har spruckit. Man har inte kunnat arbeta på sättet som man hade velat.

Det har gått fyra år. Har du varit nära att ge upp det här?

- När det väl begav sig blev jag förfördelad av detta, men nu får vi se hur det avgörs i domstolen och hur det blir med det, sa han.

Bertocchi tillhörde senast det argentinska andraligalaget Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Jujuy, men i december gick parterna skilda vägar och nu är han åter fri på marknaden.