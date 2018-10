Polisutredning om knallskottet igång - och därför tömdes Bois-sektionen: "Enklaste lösningen"

Matchen mellan Öster och Landskrona i lördags blev stort uppmärksammad. Men inte för att Växjö-laget lyckades vinna med 5-0, utan för att drabbningen tvingades till ett längre avbrott i början av den andra halvleken. I den första halvleken tog supportrar till Landskrona hand om en boll som sköts upp läktaren och när Öster sedan kom i anfall kastades bollen in på planen. En stund senare hamnade en boll återigen hos de tillresta fansen och då valde folk i bortaklacken att på nytt ta hand om den istället för att ge tillbaka den till bollkallen. Det gjorde att domaren bröt matchen en kort stund för att kunna få tillbaka bollen.

Under pausen plockades samtliga banderoller och flaggor som Bois-fans hängt upp på bortasektionen ner och i den andra halvleken förvärrades situationen. Någon i bortaklacken kastade då ett knallskott.

- Det hamnade någonstans i målgården, i närheten av Robin (Malmkvist, Östers målvakt). Då valde domaren att bryta matchen och då kallades det till ett matchmöte. Domaren sa då att det inte var säkert att spela som läget var och då är det ju upp till arrangören att tala om vad som kan göras, säger Östers säkerhetsansvarig Ron Wähämäki till Fotbollskanalen.

Det hela ledde till över en timmes avbrott innan matchen kunde återupptas, efter att hela bortasektionen tömts av polis.

- I och med att det inte var mer än 50-60 personer på bortasektionen så föreslog jag att vi skulle tömma sektionen och då fick jag stöd av polisen. Landskronas säkerhetsansvariga hade inga som helst synpunkter på det. De tyckte också att det var helt rätt. Sen var det upp till polisen att organisera det där och de ville ha lite mer bemanning så det var därför det tog lite tid, säger Wähämäki.

- Man bygger ju upp lite olika scenarion för vad som kan hända när man tar ett sådant här beslut. För det måste ju lyckas, det får inte misslyckas. För då blir det katastrof.

Hur gick resonemanget kring att tömma sektionen?

- Vi kunde inte skydda oss mot situationen genom att bemanna mer. Den enklaste lösningen var att ta bort dem från arenan. I och med att det var så gott om poliser och ordningsvakter på plats så gjorde vi bedömningen att vi skulle klara av att göra det.

- Jag har fått fullt stöd av alla här i föreningen när det gäller beslutet att tömma sektionen. Sen är det jättetråkigt. Vi vinner ju med 5-0 och det har inte hänt på flera år här, så blir det smolk i bägaren med det här. Det är lite trist. Det är ju inte det här vi ska bli kända för, att vi tömmer bortasektioner.

Hur reagerade Robin (Malmkvist) på knallskottet?

- Det var en jäkla smäll, så han blev rädd. Det syntes ju på honom att han blev skärrad. När han kom av planen sa han: ”Det där var jävligt nära”. Sen har jag inte kommit dit att jag vet exakt hur nära det var men det spelar ingen roll, för upplever han att det är obehagligt så är det ju det som gäller. Det är inte okej det som hände och vi ska aldrig acceptera sådana här grejer.

- De hade ju för avsikt att sabotera matchen. Att kasta in bollen i ett av våra anfall är ju ett sabotage. Så vem vet vad det här hade slutat med om vi inte kommit åt det här.

Bollkallen som fanns på den kortsida där Landskrona-fansen höll till lämnade arenan efter stöket på läktaren.

- Det var inga problem med honom, men en av hans föräldrar valde att ta hem honom. Med all rätt.

Men bollkallen mår bra nu?

- Jadå, han mår bra. Det är inga konstigheter.

Öster har nu gått igenom det material som man kan få fram med hjälp av kameror från arenan och händelsen med knallskottet har hamnat på polisens bord.

- Vi har ju allt det som hänt på film, så vi ska se till att polisen och Landskrona får ta del av bilderna som finns. Så att de kan fortsätta sitt arbete. För vår del är det i princip avslutat, vi har gjort vad vi kan. Nu är det upp till rättsväsendet.

Kan man se vem som gör vad på bilderna?

- Ja, det är riktigt bra bilder. Så det ska nog inte vara några problem för polisen att identifiera dem, säger Ron Wähämäki.

Lördagens händelser i samband med superettan-matchen har lett fram till tre polisanmälningar, berättar polisens presstalesperson Robert Loeffel för Smålandsposten. Dels har en anmälan om brott mot ordningslagen upprättats, kopplat till att supportrar kastat knallskott och tänt bengaler inne i Växjö centrum innan matchen. Dels finns misstanke om försök till våld mot tjänsteman. I det fallet ska ett slagsmål uppstått innan matchen när en supporterpolis skulle ingripa mot en Landskrona-supporter, enligt Robert Loeffel.

Den tredje anmälan rör just det knallskott som kastades in under matchens gång. Där handlar det om brott mot ordningslagen och försök till misshandel. Polisen Robert Loeffel förklarar att anmälningarna har gjorts av poliser som bevittnat att brotten begåtts.

- Flera (misstänkta gärningsmän) har identifierats och nu fortsätter utredningsarbetet, säger Loeffel till Smålandsposten.