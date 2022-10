Rodic om omtalade situationen - och VAR: "Upp till er att starta namninsamling"

Var bollen innanför eller utanför kortsidan?

Östers IF körde under tisdagen över Brommapojkarna med 4-1 i superettan, och efteråt kom en situation att få extra ljus på sig. Inför 1-0-målet mötte Vladimir Rodic ett instick i straffområdet och lirkade in bollen, som såg ut att vara utanför kortsidan, till lagkamraten Jonathan Drott, som sedan nickade in bollen i mål till hemmaledning.

Nu tycker Rodic att situationen fått för mycket ljus på sig med tanke på Östers prestation.

- Jag pratade om det direkt efter matchen också, då någon frågade mig om det. För att vara helt ärlig har jag inte fokuserat på var bollen var när jag spelade in den. Jag vet att bollen var på väg ut från planen, så jag försökte bara agera så snabbt som möjligt, vilket jag gjorde. När jag tittade på klippet senare fick jag en lite bitter känsla efter att ha läst i media, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Allt strålkastarljus hamnade på om bollen var på linjen eller inte i stället för på vår prestation mot BP, som hade åtta raka segrar. Det var mer som att fokus hamnade på om bollen var över eller inte i stället för att BP förlorade och vi gjorde en bra prestation. Även om det var ett mål för 1-0, så var det inte ett mål för 3-0, som är som en kniv i hjärtat. De hade fortfarande kunnat studsa tillbaka.

Rodic tror vidare inte bollen var utanför kortsidan.

- Utifrån min åsikt var inte hela bollen ute. Det är väldigt svårt att se det på video i efterhand, då jag tittat på det på Discovery och det är en dålig vinkel. Från den vinkeln på Discovery ser den såklart ut att vara utanför, men om man tittar på klippet långsamt och på min touch, så studsar bollen upp och inte horisontellt. Den gick upp i luften, så jag tror inte hela bollen var utanför. Det är svårt att se, och det är inte heller enkelt för domaren.

Han fortsätter:

- Folk är ibland lite för snabba på att döma och vara hundra procent säkra på att den är ute. Jag tycker att man borde prata mer om lagets prestation, då vi gjorde en bra prestation och studsade tillbaka efter förlusten i Halmstad. Det borde vara mer fokus på det än om bollen var en centimeter ute.

Efter matchen skickade Rodic en skämtsam passning till Fotbollskanalen på Twitter om att han är sugen på att dra igång en namninsamling för VAR i svensk fotboll - och att han hoppas att Fotbollskanalen backar upp den.

Rodic menar att han gärna ser VAR i svensk fotboll i framtiden.

- Jag är faktiskt ett stort fan av det. När VAR introducerades i fotboll förstörde det matcher, men jag tycker att det blir mer rättvist. Om man till exempel tar situationen i går hade vi kunnat se den klart, och alla hade blivit nöjda med beslutet, säger Rodic.

Han fortsätter:

- Jag tycker det är bra och jag är lite överraskad över att det inte finns i Sverige, åtminstone i allsvenskan, då de till exempel har det i Danmark. Jag trodde det skulle komma för två år sedan eller i fjol, men det är inte här av olika skäl. Jag tror det blir lättare för alla när man har det, säger han.

När startar du namninsamlingen?

- Det är upp till er att starta en namninsamling, säger han skämtsamt och skrattar.

- Då blir jag den första att skriva på.