Domartabbe i Öster-BP - bollen var över kortlinjen före mål

På tisdagen drabbade serietvåan Brommapojkarna samman med kvaljagande Östers IF.

Hemmalaget i Växjö fick bästa tänkbara start. Efter en domarmiss.

I den nionde minuten slog Vladimir Rodic in en boll som redan hade passerat kortlinjen. Det noterade ingen i domarteamet och Jonathan Drott kunde nicka in 1-0 för Öster- Spelarna i BP protesterade mot domslutet, men fick inget gehör.

- "Rodda" får bollen och sedan får han in den på något sätt. Jag nickar in den på måfå, sa Drott om sitt mål till Discovery+ i halvtid.

Öster utökade sedan sin ledning efter att Jesper Westermark knoppat in en hörna i den 16:e minuten. Och Westermark visade sig från sin bästa sida i den här matchen.

Precis efter paus rullade han in sitt andra mål i ett friläge och tio minuter senare fullbordade anfallaren ett hattrick genom att nicka in en chipp från Vladimir Rodic.

Matchen slutade 4-1 till Öster efter att 16-årige Lucas Bergvall satt dit ett reduceringsmål för BP i slutminuterna.

- Det var en tung förlust. Vi kommer fel in i det. Men vi jobbar oss in i det. I första halvleken skapar vi inga jättelägen utan det handlar mer om att in att få in bollen i boxen. Sedan blir det en olycklig miss och det är 3-0. Då är det nästan god natt. Men all heder till spelarna som fortsätter kämpa och vi får i alla fall in ett mål, säger Christer Mattiasson, tränare i BP, till Discovery+.

Desto muntrare var Jesper Westermark.

- Jätteskönt. Jag nickade in några bollar, men de andra gjorde förarbetet. Skönt att göra lite kassar också, säger han till Discovery+.

Om matchen säger hattrickskytten:

- Jättebra. Lite upp och ner. De dåliga stunderna vi har så gör vi det ändå bra. Vi ligger kompakt. Vi följer vår spelplan och det funkar bra i dag.

Resultat innebär nu att Växjögänget parkerar på allsvensk kvalplats. Laget har spelat ihop 43 poäng medan fyran Brage har inkasserat 40 poäng. Upp till på Brommapojkarna andraplatsen skiljer det sju poäng för Öster. Fem omgångar återstår av superettan.

- Vi får ta en match i taget. Det är upp till oss nu. Vi har kvalplatsen i egna händer. Det är bara mata på, säger Westermark.