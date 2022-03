Så tippas superettan 2022: HBK och Öster favoriter

På måndagskvällen genomfördes årets upptaktsträff för superettan 2022. I sedvanlig ordning presenterades då medias tips för hur årets säsong slutar.

Då får Halmstads BK, som åkte ur allsvenskan i fjol, bära favoritskapet. HBK tippas nämligen ta steget tillbaka direkt, ett avancemang man kommer att få fira tillsammans med Östers IF. Örebro SK får kvala, enligt medietipset.

I botten tippas nykomlingarna Skövde AIK och Utsiktens BK åka ur direkt. Även Östersunds FK, som degraderades från allsvenskan förra säsongen, förväntas gå mot en tuff säsong och tippas få kvala för att hålla sig kvar i superettan.

Så tippas superettan 2021 av media:

1. Halmstads BK

2. Östers IF

3. Örebro SK

4. Trelleborgs FF

5. Jönköpings Södra IF

6. Örgryte IS

7. Norrby IF

8. IF Brommapojkarna

9. Landskrona Bois

10. Västerås SK

11. AFC Eskilstuna

12. IK Brage

13. Östersunds FK

14. Dalkurd FF

15. Skövde AIK

16. Utsiktens BK