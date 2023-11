Skövde nära en "great escape": "Går att göra saker - även utan mycket pengar på banken"

Skövde AIK är på väg att göra en "great escape" - som det kallas på de brittiska öarna.

Tobias Linderoths lag stod inför sommaruppehållet på sex poäng efter tolv matcher, och har under hösten lyft ordentligt med 24 poäng på 17 matcher, varav 14 poäng på de sju senaste omgångarna i superettan. Så sent som under förra helgen låg Skövde under med 2-0 mot Trelleborgs FF på bortaplan, men räddade en viktig poäng efter två mål på övertid.

Skövde är därmed nu på kvalplats med en poäng ner till Örgryte IS och med två poäng ner till AFC Eskilstuna på nedflyttningsplatserna inför lördagens avslutande omgång.

Linderoth ser fram emot hemmamötet med Helsingborgs IF, som också har mycket att spela för, då Skåneklubben förstås vill undvika kvalspel om överlevnad.

- Jag tycker att det känns bra. Vi har gjort det bra sedan vi startade upp i somras, och har byggt vidare varje vecka. Vi har egentligen bara spelat sådana här matcher hela hösten, och vi har satt press på oss själva att vinna varje match. Det är inget annorlunda mot vad det nu är i den sista matchen, säger Linderoth till Fotbollskanalen.

Vad är viktigt i den här typen av matcher?

- Det handlar om vilket lag som klarar av det mentala bäst och kan spela sitt spel. Jag vet inte heller hur mycket fotboll det kommer att bli. Det kan bli chansartad fotboll, och det är det laget som kan hantera situationen och göra det bäst med lite press på sig som också kommer att prestera bäst i matchen.

Skövde riskerar att ramla ur, och även om det i teorin finns chans till att gå upp på säker mark, så lär det som bäst bli kvalspel. Skövde har i dagsläget tre poäng upp till HIF på säker mark, men Skånelaget har också klart bättre målskillnad.

- Det är som det är. Vi har krigat här hela året och har sakta men säkert tagit oss uppåt under hösten. Efter uppehållet har vi samlat poäng och om vi hade haft det här poängsnittet under våren hade vi inte varit i den här situationen. Nu är vi här, och vi har gjort det väldigt bra under hösten. Vi har ett väldigt ungt lag, vilket har gjort att vi har kunnat utvecklas mycket varje vecka och lära oss av matcherna, säger han och fortsätter:

- Jag hoppas att vi kan ha användning av det, att vi har spelat avgörande matcher varje vecka för att kunna vara med. Vi hade lite nerver i första halvlek senast mot Trelleborg, men sedan visade vi att vi aldrig ger oss och krigade hela vägen in genom att vända.

Ni var uträknade i somras. Hur förklarar du vändningen?

- Vi gjorde ett litet omtag i somras, då vi fick in ett par spelare och tog bort en del spelare. Vi satsade på en väldigt, väldigt ung trupp med spelare som kanske inte har fått chansen i andra klubbar, och lånade in dem. De har klivit fram ordentligt i Skövde-tröjan på bästa sätt. Med en ung trupp och ambitiösa spelare går det att göra saker, även om man inte har så mycket pengar på banken, säger han och fortsätter:

- Det går att lösa mycket med motivation och talang, även om de kanske inte har så mycket erfarenhet av seniorspel. De har visat sig från sin bästa sida i Skövde, och så jobbade vi även förra året.

Förväntade du dig den här uppryckningen i somras?

- Vi pratade om att vi inte hade tagit så många poäng under våren, och om vi ska göra det måste vi göra det på Skövdes sätt. Vi skruvade lite på det, och jag tycker att killarna har jobbat väldigt hårt och har varit lojala till att spela vårt spel och vara modiga i det. Inte fega ur, utan vara modiga i allt vi gör och försöka gå för det hela tiden. Det tycker jag verkligen att vi har gjort.

Runt om Skövde i tabellen har det under den senaste tiden varit turbulent i Örgryte IS och i Jönköpings Södra. I Örgryte har chefstränaren Jeffrey Aubynn lämnat, medan hela J-Södras ledarstab bytts ut, samtidigt som sportchefen Junes Barny blivit portad av klubbens styrelse från att närvara vid träning och match.

Linderoth har tagit del av turbulensen.

- Det är alltid tråkigt när tränare får gå, och någon i klubben eller styrelsen försöker väl få någon sexpoängseffekt, som man brukar prata om. Jag har själv varit med som spelare och hade många tränare i Turkiet på kort tid. Det är väl inte alltid optimalt. Jag tror mer på kontinuitet och att jobba vidare med det man har. Men det är upp till dem, det är inget vi styr över eller tänker på. Vi lägger all kraft på det vi kan påverka, säger han.

- Det är stora klubbar som är där nere och det är kanske det som är pressen på dem. Det är ändå klubbar som nyligen spelat i allsvenskan med förutsättningar att de kanske själva trodde att de skulle vara högre upp i tabellen. Det är klart att det sätter press från alla håll och kanter, fortsätter han.

Är det en fördel för er att ni inte har samma press?

- Jag vet inte. Vi går alltid för att vinna matcher. Det är klart att det kommer att vara nerver i sista omgången, oavsett om det är toppen eller botten, men vi vet vilka förutsättningar som vi har att jobba med, och vi har jobbat med dem hela året. Vi försöker vända och vrida på varje skruv för att få ut maximalt, och det blir inget annorlunda mot i helgen. Vi ska försöka få ut allt av våra spelare och våra förutsättningar.

Tidigare i år blev det samtidigt klart att Linderoth lämnar Skövde efter säsongen för att ta över Varbergs Bois nästa år, då Hallandsklubben är tillbaka i superettan.

Linderoth menar att det är lite speciellt att vara i sluttampen av sin tid i Skövde.

- Det är så det är. Ibland tar det slut förr eller senare, och det är en del av spelet. Jag trivs fantastiskt bra i klubben och jag har varit här i tre år. Första året kvalade vi oss upp till superettan, andra året var det nära kval till allsvenskan, och nu krigar vi för att hålla oss kvar i superettan. Det har hänt väldigt mycket på tre år, och det har inte varit en lugn stund. Det har varit matcher som betytt saker hela tiden, och vi har fajtats om saker varje säsong, så det har varit fullt upp och jag hoppas att Skövde-publiken har uppskattat det. Jag trivs fantastiskt bra i klubben med spelare och ledare, samt i staden, så det är såklart att det kommer bli lite vemodigt, vilket det alltid är när man lämnar ett ställe man tycker om.

Nu ser han fram emot "en sista fajt" med Skövde.

- Vi fajtas alltid, det är det vi gör i Skövde. Vi har inte samma förutsättningar som många andra superettan-klubbar, då våra killar jobbar. För mig är det helt fantastiskt starkt av killarna att vara med och fajtas varje år. De är där varje gång det gäller, och oavsett vad som händer kommer vi fajtas för det hela vägen.