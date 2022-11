SvFF:s beslut: Norrby bötfälls men behåller segern - HBK helt klart för allsvenskan

I söndags kunde Fotbollskanalen avslöja att bottenlaget Norrby IF hade använt en obehörig spelare i 2-0-segern mot Östers IF (som ligger på allsvensk kvalplats). Berörd spelare, Gustav Broman fanns nämligen inte med i matchtruppen som lämnades in före avspark men byttes trots det in i slutskedet av matchen.

Domaren Adi Aganovic noterade det inträffade och skickade en rapport vidare till Svenska Fotbollförbundet. Norrby förklarade därefter misstaget med den mänskliga faktorn.

- Det var ingenting som påverkade matchbilden utan han kom in i 96:e minuten, spelade 60 sekunder och rörde inte bollen. Han var inte avstängd eller tillhör en aning förening, utan han var tillgänglig och spelarklar. Det var bara att han felaktigt ströks från truppen, sa klubbchefen David Kryssman till Fotbollskanalen.

ANNONS

Av SvFF:s tävlingsbestämmelser framgår det att en förening som använder en obehörig spelare kan straffas med en 3-0-förlust, alternativt böter om max 25 000 kronor ifall det hela bedöms som ett administrativt misstag.

Efter att Dalkurd anmält Norrby för det inträffade sammanträdde SvFF:s disciplinnämnd under onsdagskvällen, och nu har ett beslut fattats: Norrby straffas med böter på 15 000 kronor men får behålla segern mot Östers IF. Det betyder att Halmstads BK är helt klart för allsvenskan 2023, och för ÖIF väntar allsvenskt kval mot antingen Varbergs Bois eller Degerfors.

I beslutet, som Fotbollskanalen har tagit del av, motiverar SvFF beslutet på följande sätt:

"Norrby IF har uppgett att spelarna Felix Gustafsson och Max Olsson skulle strykas från den trupp om 20 spelare som Norrby registrerat i Fogis inför matchen. Av spelarförteckningen framgår att Max Olsson inte varit antecknad på spelarförteckningen, men att Felix Gustafsson varit antecknad på den. Gustav Broman, som blev inbytt i matchen, har inte varit antecknad på spelarförteckningen. Norrby har spelat med en spelare som inte fanns med på spelarförteckningen, men som under match suttit på bänken. Vidare har Norrby IF uppgett att spelarna Max Olsson och Felix Gustafsson under matchen befunnit sig på läktaren samt att Norrby under hela matchen haft sju ersättare i tekniska området", skriver förbundet.

ANNONS

"Disciplinnämnden anser med stöd av ovan angivet utrett att Norrby har spelat med en obehörig spelare i den aktuella matchen. Då Norrby IF har spelat med en obehörig spelare ska de enligt huvudregeln förlora matchen med målskillnaden 0-3. Disciplinnämnden finner ingen anledning att ifrågasätta Norrbys uppgifter gällande omständigheterna kring spelaförteckningen och anser det inte heller av utredningen visat att Norrby ska ha haft fler ersättare än de sju tillåtna i det tekniska området under matchen".

SvFF fortsätter:

"Disciplinnämnden konstaterar att vad Norrby IF anfört som skäl till det inträffade utgör ett administrativt misstag. Fastställandet av resultatet 0-3 ska därför ersättas med att den felande föreningen åläggs en straffavgift."



Norrby behåller därmed försprånget gentemot bottenkonkurrenten Östersunds FK inför sista omgången av superettan, då de båda lagen möts. Norrbylaget har nu fördelen att man kan säkra en kvalplats vid ett oavgjort resultat.

ANNONS

För jumbon Dalkurd betyder beslutet att man måste ha resultaten med sig, men också besegra Skövde AIK på bortaplan för att klara sig kvar i superettan. Utöver att själva lösa en trepoängare är man i behov av att ÖFK besegrar Norrby, samtidigt som man måste lyckas ta igen fem mål i målskillnad.

Beslutet kan överklagas inom tre dagar.