Tidigare AFC-anställd tog sig in på Tunavallen: "Klättrade över portarna"

AFC Eskilstuna spelar just nu i superettan där laget ligger på åttonde plats i serien. I helgen väntar möte med Vasalund och under onsdagen stördes laget av att en tidigare anställd tog sig in på Tunavallen.

Detta bekräftar AFC:s säkerhetschef Gino Torlo för Fotbollskanalen.

- Vi fick information om att det skulle bli en olovlig överträdelse redan i går. Då valde vi att stänga arenan för allmänheten. Även om arenan var stängd tog sig en person olovligen in på arenan för att diskutera gamla avtal, säger han och fortsätter:

- Personen lyssnade inte på klubbens anvisningar utan klättrade över portarna på Tunavallen för att ta den här diskussionen. Klubben kallade därefter på polis och personen blev då avvisad och är därmed förbjuden att besöka AFC Eskilstunas träningar till att börja med.

På frågan om det var hotfull stämning svarar Torlo:

- Inga hotfulla ord, men att någon tar sig in på arenan när den är stängd känns hotfullt på ett sätt i alla fall.

Var det någon handgemäng?

- Nej, inget sådant. Det var en lugn diskussion i tio minuter innan polisen kom. Då fick personen lämna området. Det var inga stora händelser.

Har det hänt förut?

- Det är första gången att någon tar sig in även om arenan är stängd.

Hur upplevde folk runt omkring det hela?

- Nästan ingen fick se vad som hände. Det hände i korridorerna. Det var ingen stor grej egentligen. Men vi ville visa att om arenan är stängd, då är den stängd och då tillkallas polis.

Torlo berättar vidare att folk i klubben mår bra trots det ovälkomna besöket under onsdagen.

- Det är en ovanlig händelse. Jag tror att samtliga mår bra. Vi kommer prata med personer som är inblandade och de kommer få stöd från klubben. Säkerheten är såklart lite förhöjd, men det är inget utöver det vanliga, säger han och fortsätter:

- Arenan kommer vara stängd några dagar framåt i alla fall. Det kommer vara mer kontroll vid inpassering också.

Fotbollskanalen har också varit i kontakt med polisen där Johnny Gustavsson, presstalesperson vid polisregion Öst, berättar att det i nuläget inte finns några misstankar om brott.

- Att bli avvisad är inte ett brott. Det är en åtgärd som en polisman kan göra för att förhindra att brott ska uppstå. Det är inte brottsligt att bli avvisad. Om personen går därifrån är allt lugnt och gott med det, säger han.