Tillbaka i elitfotbollen - nu ska Farnerud leda Örgrytes nystart: "Det blir otroligt viktigt"

I februari 2022 meddelade IFK Göteborg att man skulle gå skilda vägar med dåvarande sportchefen Pontus Farnerud. Det skedde under uppmärksammade former.

Bortsett från en roll som bollplank för sportsliga frågor hos moderklubben Landskrona Bois under säsongen 2023 har Farnerud sedan dess hållit en låg profil.

Fram tills i mellandagarna.

På annandagen meddelade nämligen superettanklubben Örgryte IS att man anställt Farnerud som ny sportchef för sitt herrlag.

När Fotbollskanalen når Farnerud kort innan nyår berättar han om känslorna kring att vara tillbaka inom elitfotbollen.

- Det är fantastiskt kul att vara tillbaka. Jag känner ett enormt driv av att kunna få ut mina tankar och mitt sätt att se på ledarskap, min syn på fotboll, och att få vara en del av att bygga upp Öis. Även om jag varit en liten del av Landskrona det här året och hjälpt dem så blir det helt annorlunda nu när jag får leda sporten i Öis. Det ser jag fram emot väldigt mycket, säger Farnerud och fortsätter:

- Efter det som hände med Blåvitt var det skönt att komma ifrån ett tag - men jag älskar fotboll. Fotboll har alltid varit mitt liv och min passion. Jag brinner för det här och jag kommer verkligen göra allt jag kan för att Öis ska utvecklas och nå framgångar.

Vad fick dig att känna att Örgryte är rätt steg?

- Det finns många delar som gör att jag tycker Örgryte som förening är intressant. En spännande utmaning för egen del, men framför allt så är det spännande att få vara med och bygga upp Öis över tid.

Den första officiella arbetsdagen på Öis-gården var 1 januari. Men faktum är att 43-åringen började arbetet tidigare än så. Farnerud började smygjobba redan innan klubben gått ut med pressmeddelandet om anställningen.

- När man är överens, även om det inte är officiellt, så är det klart att man sätter sig ner och går igenom det som är viktigt. Både på kort och lång sikt. Där är ju truppbygget väldigt avgörande, så självklart började jag arbeta med det även innan allt blev officiellt.

- Det optimala hade väl varit att börja ännu tidigare. Men det är som det är. Det är bara förhålla sig till det och göra det bästa för föreningen, truppen och ledarstaben.

Sportchefsrollen i Örgryte är utformad på ett annorlunda sätt jämfört med den sportchefsroll han hade i Blåvitt. Farnerud kommer svara mer direkt mot styrelsen i Örgryte och således få ett större ansvar.

Positivt, menar han själv.

- Det känns väldigt bra. Att det är så vi vill arbeta ger mig ett större ansvar. Det gör också att det är kortare distans från beslut till handling, eller diskussion till handling. Det blir färre kanaler att ventilera med kring olika beslut. Förhoppningsvis ska det vara effektivt.

- Har man en samsyn när det gäller hur vi vill bedriva verksamheten, och en samsyn på fotboll och ledarskap, så tror jag att det är ett väldigt bra sätt att arbeta på.

Innan Farnerud anställdes som sportchef hade Örgryte redan fattat en del sportsliga beslut på egen hand. Tidigare Degerfors IF-tränaren Andreas Holmberg hade tillsatts som ny huvudtränare för herrlaget, exempelvis.

Det ser inte 43-åringen några problem med.

- Nej, det har jag inte varit (delaktig i anställningsprocessen av Holmberg). Det är något som Öis beslutade innan jag blev klar för min roll. Det hade väl kanske varit optimalt om jag hade varit en del av den processen, men jag känner ändå att det är Öis som förening som måste äga den frågan. Öis identitet och föreningens sportsliga strategi är väldigt viktiga, förklarar han och utvecklar:

- Öis känner att Andreas passar bra in i den bilden, precis som de känner att jag passar bra in i den bilden. Där någonstans blir det viktigt att förhålla sig till det och följa den sportsliga strategi som Öis som förening vill jobba utefter. Skulle inte jag passa in där hade jag inte tackat ja, och jag tror att detsamma gäller för Andreas. Därför tror jag att det kommer bli bra utifrån den långsiktiga strategin som Öis vill jobba utefter.

Har du hunnit prata med Andreas sedan det blev klart att du blir ny sportchef?

- Ja, absolut. Även lite innan. Det har, trots att det varit jul och nyår, varit många bra samtal. Vi jobbar på för att komma vidare i de olika delarna av verksamheten.

Under de första dagarna på Öis-gården kommer huvudsakligt fokus ligga på den kortsiktiga delen av klubbens sportsliga strategi, berättar Farnerud. Det finns en del frågor som måste lösas så snabbt som möjligt.

- Ledarstab och trupp är det absolut viktigaste inledningsvis, att vi får de bitarna på plats. Framför allt ledarstab, så de i sin tur kan vara med och ta beslut om allting som rör a-truppen. Säsongsplanering, träningsupplägg, träningsmatcher, svenska cupen, och sedan kanske det viktigaste av allt: hur vi vill spela fotboll och tankar om hur truppen ska se ut.

Ledarstaben är inte helt tillsatt då, alltså?

- Nej, den är inte helt spikad. Det stämmer. Det är något vi ser över just nu utifrån behov, roller och budget.

I pressmeddelandet där Örgryte tillkännagav Farnerud som ny sportchef förklarade klubbens styrelseordförande Terje Börjesson att rekryteringarna som klubben gjort är ämnade att i det långa loppet ta klubben tillbaka till allsvenskan.

Samtidigt, här och nu, har Örgryte spelat negativt kval i superettan de senaste två säsongerna. 2022 höll man sig kvar genom att besegra Sandvikens IF i kvalspelet, 2023 höll man sig kvar genom att besegra Nordic United.

Hur ser den sportsliga strategin ut för att klubben ska nå allsvenskan på långt sikt, men samtidigt, på kort sikt, undvika negativt kvalspel för tredje säsongen i rad?

- Det är en väldigt relevant fråga. Det är alltid balansen i det kortsiktiga kontra det långsiktiga som blir viktig. Nu inledningsvis blir det naturligt att vi fokuserar på ledarstab och a-trupp, hur de ska se ut här och nu. Men samtidigt måste vi kunna arbeta med att titta på hur vi vill agera framöver och vad vi vill vara över tid. Så det är något som går hand i hand hela tiden. Men framför allt känner vi att vi först och främst måste hitta stabilitet och kontinuitet i föreningen, samt i spelet om man ser till a-lagets prestationer och resultat. Jag tror att det är viktigt att skapa en miljö där spelarna känner en trygghet och stort förtroende för att vara en del av Öis och för varandra.

Vad är ditt budskap till supportrarna gällande förväntningar på säsongen 2024?

- Att man ser fram emot den här nystarten och att man ser att vi vill göra något över tid. När du går in i en serie vill du vinna varje match, och vinner du varje match blir det naturligt att du tar klivet upp. Men den vägen är väldigt lång och svår. Inte minst i superettan som är väldigt oviss och jämn.

- Men framför allt att vi ska hitta en stabilitet i föreningen, och i a-lagets prestationer och spel. Sedan ska vi hela tiden bygga vidare på det. Det tror jag blir avgörande.

Farnerud avslutar:

- Det är otroligt viktigt att alla har en förståelse för det (att allt kommer ta tid, reds. anm.). Sedan kommer jag vilja vinna varje match vi spelar, precis som ledarstaben och truppen, så klart. Men man behöver kunna zooma ut också och se var vi kommer ifrån och var vi vill vara på sikt. Vi vill bygga upp något som är hållbart på sikt.