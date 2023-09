TV: Gais krossade Gefle - efter tidig utvisning

Gais jagar allsvensk uppflyttning, och fick under lördagen en drömstart mot Gefle IF på bortaplan, då Mervan Celik redan i den andra minuten bröstade in bollen från nära håll i mål till 1-0. Därefter fick Göteborgslaget, en kvart senare, ett utmärkt läge för att gå för tre poäng.

Efter 17 minuters spel blev nämligen Gais en spelare fler på planen, då Gefles Adrian Edqvist blev utvisad. Efter en duell mellan Edqvist och Jonas Lindberg, där båda först föll till marken, så drog Gefle-spelaren upp sin ena arm mot Lindbergs ansikte. Gais-spelaren lade sig ner på marken, medan Edqvist fick rött kort.

Gais utnyttjade sedermera det numerära överläget med två mål genom först Mervan Celik som blev tvåmålsskytt, och sedan genom Joackim Åberg från straffpunkten till 3-0 i paus.

I andra halvlek ville inte Åberg vara sämre än Celik, och blev tvåmålsskytt till 4-0, innan Alexander Ahl Holmström fyllde på till 5-0 och August Wängberg till slutresultatet 6-0.

- Det var en skön vinst. Det underlättade när de åkte på sitt röda kort. Vi tar med oss tre poäng hem och laddar om, säger Gais-målskytten Joackim Åberg till Discovery+.

Gefles Constantino Capotondi är i sin tur besviken efteråt.

- Jag tycker inte att vi började dåligt, då det var en jämn match, men de fick sedan ett mål lite från ingenstans i början. Efter det känns det som att de hade alla marginaler med sig i första halvlek, och det röda kortet strulade såklart till det, men jag tycker ändå att vi visade karaktär så gott det gick mot ett väldigt bra lag. Det är inte så mycket att säga. Det är bara att gå tillbaka, jobba på och trumma på med våra idéer som ändå fungerat sedan i somras för oss, säger han till Discovery+ och fortsätter:

- Det är bara att köra på. Vi har inte tid att stanna upp och sörja. Vi ska jobba på och tror fortsatt stenhårt på det vi gör.

Gais gick därmed upp på tredje plats, som innebär allsvenskt kval, medan Gefle är på sjätte plats i superettan.

Startelvor:

Gefle IF: Wallinder - Persson, Rauschenberg Brorsen, Håkansson - Aspgren, Lundin, Capotondi, Friman - Edqvist, Englund, Bonnah.

Gais: Krasniqi - Wängberg, Norén, Beckman, Frej - Alexandersson, Åberg, Lindberg - Amatkarijo, Lindberg, Celik.