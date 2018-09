TV: HBK vann efter bjudning - hakar på i toppen

Efter att Helsingborg och AFC Eskilstuna kryssat i helgen hade Halmstad möjlighet att knappa in på topplagen. Och HBK tog chansen, borta mot Gais blev det seger med 2-1.

I den 26:e minuten bjöds HBK på 1-0. En långboll slogs framåt straffområdet och Gais-backen Daniel Janevski och målvakten Alexander Nadj kunde inte komma överens om vem som skulle ta bollen. Nadj, som gjorde sin första superettan-match sedan maj, skulle sedan rensa men sparkade hål i luften och gav Jonathan Svedberg helt öppet mål fram till 1-0.

Gais skulle komma tillbaka in i matchen när Marcus Bergholtz klippte in 1-1 i den 57:e minuten. Mittfältarens skott tog en hög bana innan den seglade in bakom HBK-målvakten Malkolm Nilsson.

Tio minuter från slutet skulle avgörandet komma. Jesper Westerberg höll sig framme framför mål och petade in 2-1 från nära håll. Målet gav tre poäng till HBK som gör att man nu är två poäng bakom AFC Eskilstuna på kvalplatsen.