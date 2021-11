TV: Helsingborg klart för allsvenskt kval efter stor dramatik

Helsingborgs IF hade chansen att säkra den allsvenska kvalplatsen vid minst en poäng hemma mot Västerås SK under lördagseftermiddagen. Västerås riskerade i sin tur att halka ner på negativ kvalplats vid förlust och var därmed på jakt efter nödvändiga poäng för att säkra ett nytt kontrakt i superettan 2022.

I hemmalaget började Anthony van den Hurk, som ligger tvåa i skytteligan med 16 fullträffar, på topp medan Örebro SK-lånet Taha Ali fanns med i gästernas startelva.

Och det var just Taha Ali som öppnade målskyttet. Redan i åttonde minuten tog sig yttern in i offensivt straffområde och avlossade ett löst skott rakt på mål, men HIF-målvakten Anders Lindegaard stod för en jättetavla och bollen rullade in i nät.

Efter dryga halvtimmen spelad utökade Västerås ledningen. Erik Björndahl, som också är på lån från ÖSK, fick bollen i straffområdet och chippade läckert in 0-2. Kort därefter var Anthony van den Hurk nära att reducera men forwardens avslut gick i stolpen. Helsingborg hade ytterligare en boll i målramen innan domaren blåste för halvtidsvila.

- Det är en måstematch för båda lagen. De krigar för en allsvensk plats och vi för att undvika negativt kval, så vi vet vad matchen innebär. Fantastiskt att vi fick in första baljan sen har det rullat på, säger Taha Ali till Discovery+ i paus.

Helsingborg-tränaren Jörgen Lennartsson var allt annat än nöjd med hemmalagets prestation i första halvlek och valde att göra hela fyra byten i paus - vilket gav resultat. Med dryga kvarten kvar att spela reducerade HIF till 1-2 genom Charlie Weberg.

Helsingborg tryckte på för ett kvitteringsmål som skulle säkra den allsvenska kvalplatsen, och med fem minuter kvar att spela fick man utdelning. HIF fick straff, fram klev Anthony van den Hurk som kyligt placerade in kvitteringen.

Matchen slutade 2-2 och Helsingborg säkrade därmed kvalplatsen på bättre målskillnad än Norrby, som samtidigt under lördagen besegrade IFK Värnamo. I kvalet ställs HIF mot antingen Degerfors eller Halmstad.

Startelvor:

Helsingborg: Lindegaard - Landgren, Widell, Weberg, Bödvarsson - Acquah, Hendriksson - Loeper, Kaied, Olsson - Van den Hurk.

Västerås: Fagerström - Magnusson, Adolfsson, Hermansson, Skogh - Gefvert, Johansson, Jajic, Edlund - Taha Ali, Björndahl