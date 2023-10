TV: Helsingborg körde över Örebro - uppe på säker mark efter islossning

Tungt skade- och avstängningsdrabbade Helsingborg inledde matchen på kvalplats men hade lagkaptenen Thomas Rogne tillbaka i startelvan efter skada. Där fanns också P19-spelaren Benjamin Örn som gjorde superettan-debut i detta prekära läge för HIF. Tabelltian Örebro mönstrade bland annat den formstarke återvändaren Kalle Holmberg i sin elva.

Redan i den tredje minuten fick ÖSK-målvakten William Eskelinen hämta bollen ur sitt mål. Detta sedan Dennis Olssons skottpassning vinklats in från nära håll av Lucas Lima, som gjorde sitt fjärde mål i superettan. Det dröjde sedan till minut 21 innan gästerna skapade en bra målchans, men Lucas Shlimons skott gick strax över.

Några minuter senare höll HIF-anfallaren Lima sig framme igen efter kort hörna. Lima fick dock ingen träff på inspelet och bollen rann utanför stolpen. Efter en halvtimme sköt ÖSK-kaptenen David Seger från en farlig yta men avslutet gick rakt på målvakten Kalle Joelsson.

2-0-målet kom i den 45:e minuten. Wilhelm Loepers inlägg nådde fram till straffområdet och Erik Ring, vars skott gick i en båge över Eskelinen och i mål. En välförtjänt ledning för ett vassare hemmalag.

- Dålig, sa Örebros Victor Backman om lagets halvlek till Discovery+-

- Vi måste komma närmare i pressen och plocka upp deras löpningar bakom vår backlinje.

HIF:s Lucas Lima i samma sändning:

- Det är bra. Jag tycker att vi håller en bra intensitet från början i pressen. Vi gör så att de stressar och tappar boll, och så kör vi därifrån, sa han och fortsatte:

- Vi har snackat om det, att lägga intensiteten direkt i början och inte spela i onödan. Höja intensiteten så blir det svårare för motståndarna.

Bara fyra minuter in på den andra halvleken stängdes matchen. Lima grävde fram bollen till Loeper, som sköt in 3-0 från nära håll - och bara en minut senare kom fyran. Den gången var det Loeper som hittade Ring framför mål och yttern stötte in sitt andra mål för matchen.

Efter en timme försökte bortalagets Shlimon med ett avslut som tippades av Joelsson till hörna. I den 63:e minuten fick Örebro till slut in en reducering efter ett Valgeir Valgeirssons skott från straffområdeslinjen gått i mål. Några minuter senare hade Jake Larsson ett jätteläge men Joelsson räddade hemmalaget med en benparad.

HIF svarade i den 71:a minuten sedan radarparet Loeper och Ring varit framme igen, men den senare missade öppet mål på Loepers passning. ÖSK ryckte upp sig men förmådde ingen slutforcering utan HIF kunde försvara hem ledningen bekvämt.

- Vi gjorde en nästintill perfekt första timme. Sedan blev vi lite slarviga efter en timme, säger HIF-tränaren Stuart Baxter under presskonferensen.

Erik Ring är samtidigt glad efter segern.

- Det var riktigt skönt faktiskt. Jag hade en bra känsla innan matchen, hela laget, sedan fick vi ett mål direkt som gav dem en uppförsbacke. Det var skönt att jobba i en egen liten nedförsbacke för en gångs skull, säger Ring till Fotbollskanalen.

ÖSK-tränaren Christian Järdler:

- I olika faser i dag var vi ”junioraktiga” i vårt uppträdande. Försvarsspelet i eget straffområde var under all kritik, och efter snacket i paus om det vi ville göra, så kan vi inte börja med att släppa in två mål direkt. Utifrån det var det en riktigt, riktigt svag insats, men vi gav inte upp och gjorde ett mål. De, som kom in, försökte att göra så gott de kunde, så det blev inget värre ras, men det var till många delar en riktigt dålig insats, säger han till Discovery+.

ÖSK-kuggen David Seger är inne på samma spår.

- Vi har haft en ganska bra trend i de senaste veckorna, eller en ganska lång period, känts stabila. Jag vet inte, det är svårt att analysera nu direkt vad som gick snett. Men det känns som att mycket av de grundläggande grejerna gör vi uruselt, säger han efteråt.

4-1-segern gör att laget är ovanför kvalstrecket för första gången sedan mitten av juli. HIF är tabelltolva. tre poäng bakom tian ÖSK. Fem omgångar återstår av superettan.

HIF:s lag: Joelsson - Örn (Westerlund 90'), Rogne (K), Weberg, Olsson - Gigovic (Kjällnäs 86'), Acquah (Muhsin 86'), Almadjed - Loeper, Lima (Al Hamawi 79'), Ring.

ÖSK:s lag: Eskelinen - Björnqvist, Hultqvist, Moro (Crona 58'), Bergmark, Valgeirsson (Bonde 82')- Seger (K) (Bark 70'), Shlimon - Backman (Barsoum 58'), Holmberg (Shagaxle 70'), Larsson.