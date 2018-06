TV: HIF knep poäng efter upphämtning i svängig match: "Blev kaos"

Helsingborg hade chansen att gå upp på en andraplats i superettan-tabellen under tisdagen, men borta mot Varberg fick man nöja sig med en poäng och ligger därför fyra efter 13 omgångar.

Varberg, som hade fem raka förluster inför matchen, ledde både med 2-0 och 3-1, men tappade till 3-3. Matchen bjöd också på flera läckra mål.

Bland annat smekte Max Svensson in 2-1 för HIF i bortre krysset från en position utanför straffområdeslinjen. Och Darijan Bojanic knorrade in en frispark till 3-2 därefter, innan Andreas Landgren fick in 3-3 i den 81:a minuten.

HIF:s siste målskytt är efter matchen besviken, trots upphämtningen.

- En klassisk Hawaii-match. Vi släppte in tre billiga mål och fick göra tre mål själva. Det var för mycket Hawaii för vår smak. Det är små detaljer i spelet som vi hade behövt göra mycket bättre, säger Landgren till Sportkanalen.

- Det var nära på slutet, men när vi kommer hit till Varberg måste vi ha högre krav på oss själva och göra det bättre.

Varbergs målskytt Joakim Lindner till Sportkanalen:

- Det blev väl kaos i slutet, kändes det som. Både lagen hade kunnat vinna. Men när vi leder med både 2-0 och 3-1 så ska vi bara ha med oss en trepoängare. Sen hade det kunnat sluta hur som helst.

