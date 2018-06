Halmstad hade ledningen i toppmötet på Örjans Vall när gästande Helsingborg fick en frispark 20 minuter in i andra halvlek. Darijan Bojanic slog in bollen från en position långt ut mot sidlinjen, och bollen skulle leta sig in i mål.

HBK-målvakten Malkolm Nilsson greppade bollen, men halkade till och fick med sig bollen in i målet fram till 1-1. I samband med målet sträckte Nilsson ut knät och vred sig i plågor. 24-åringen kunde dock fortsätta matchen.