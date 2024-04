TV: Missräkning för Öster - föll mot Sandviken

Östers IF besegrade i tisdags Örebro SK med 2-0 hemma på Visma Arena i Växjö. Redan under lördagen var det dags för nästa match, borta mot Sandvikens IF. Ett Sandviken som kom från en 0-1-förlust mot Trelleborgs FF.

När matchen var fem minuter gammal tvingade Sandvikens Ludwig Malachowski Thorell Öster-målvakten Robin Wallinder till en svettig räddning. Efter att gästerna inte lyckats få iväg bollen drog 19-åringen till från distans, men Wallinder räddade kontrollerat.

Öster, i sin tur, fick sitt första läge fem minuter därefter. David Seger vann bollen högt och serverade Alibek Aliev. Men den sistnämnde fick ingen ordentlig träff på sitt avslut, och skottet smet utanför. Mycket nära ledning till gästerna.

Den första delen av matchens första akt tillhörde hemmalaget. Man skapade mer chanser och Wallinder hade en del att stå i. Under den andra delen av halvleken tog Öster över lite mer och strax innan halvtid var Albin Mörfelt nära att ha en boll i nät, men avslutet gick utanför.

Den första halvkek förblev mållös.

Under den andra aktens inledning kom Östers högerback Adam Herdonsson till ett fint avslutsläge, efter en trasslig situation i efterspelet på ett inkast. 19-åringen fick dock inte någon jätteträff på avslutet och sköt en bra bit över.

Matchens enda mål skulle komma med 14 minuter kvar att spela - och det var hemmalaget som skulle göra det.

Sandvikens Jonathan Karlsson gjordes ner i offensivt straffområde av Sebastian Starke Hedlund, varpå domaren pekade på elvameterspunkten.

Emil Enqvist klev fram, skickade Wallinder åt fel håll och fastställde slutresultatet 1-0.

- Jag vet inte just nu (varför Öster förlorade, reds. amn.), men det kändes inte som vi var oss själva på planen. Vi kändes väldigt veka i närkamperna och jag tror det var en stor del idag, att de vann många andra bollar och dueller, säger Adam Herdonsson till Discovery+ efter matchen.

På frågan om den korta vilan mellan matchen i tisdags och lördagens match spelade roll spelade 20-åringen ner betydelsen.

- Inte riktigt när vi snackar om de här detaljerna om att vinna andrabollar och närkamper. Spela rätt passning. Då ska inte det betyda så mycket. Vi spelade ju tisdag och lördag under första och andra omgången, då kom vi därifrån med fyra poäng. Så det ska inte vara något bekymmer egentligen.

Det var muntrare miner i Sandviken-lägret efter matchen.

- Det var en viktig och tuff match för oss. Vi visar bra arbetsmoral och har ett stort mod. Över 90 minuter tycker jag vi förtjänar att vinna, säger Daniel Söderberg till Discovery+ och fortsätter:

- Jag tycker vi har fler minuter där vi är bättre än dem, än vice versa. Sedan trycker de på, vilket är förklarligt eftersom de är ett topplag och vi leder med 1-0. Men över 90 minuter tycker jag ändå att vi var det bättre laget.

Samtidigt vann Söderberg brödrakampen mot brodern Niklas i Öster.

- Det känns skönt, givetvis. Men jag är ödmjuk och de ligger fortfarande högre än oss i tabellen. Men det känns skönt, det lär vara ett ämne när vi kommer hem under semestertid. Men i övrigt så bryr jag mig inte, vi ska gärna förbi i tabellen också.

Öster placerar sig på tredje plats i superettan men riskerar att falla i tabellen beroende på omgångens kommande battaljer. Sandviken, i sin tur, klättrar till sjunde plats.

Startelvor:

Sandviken: Jakobsson - Mahammed, Kiani, Harletun, Engqvist, Abubakari - Igbarumah, Söderberg, Kouyate, Malachowski Thorell - Kabuye.

Öster: Wallinder - Herdonsson, Kricak, Adolfsson, Bergquist - Ljung, Kusu, Seger - Mörfelt, Aliev, Bergmark Wiberg.