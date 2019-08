TV: Mjällby vände underläge på nytt - befäster sin serieledning

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Foto: C More

Toppen mot botten. Det var förutsättningarna inför eftermiddagens möte mellan serieledarna Mjällby och jumboplacerade Frej. Så enkelt som det kanske såg ut från ett tabellperspektiv blev det dock inte att bärga ytterligare en seger för Sölvesborgarna.

Att det som sagt kanske inte var så enkelt för årets nykomlingar som befarat visade sig också under inledningen av den första halvleken. Visserligen chockade inte Frej-spelarna hemmalaget med ett tidigt ledningsmål eller ett massivt spelövertag men man stod upp bra och rullade runt bollen fint, när man väl hade den. Och det verkade faktiskt inte vara en omöjlighet att hålla nollan mot succélaget för att skapa chanser verkade Mjällby ha svårt med under den första halvleken. Istället var det gästerna som var närmast att ta ledningen när Oke Akpoveta vände på en femöring och avlossade ett rappt skott i målställningen – när de första 45 slutade alltjämt 0-0.

Den första kvarten av resterande minuter mellan lagen var inte alls särskilt underhållande men Frejs spel måste ändå poängteras. Borta mot serieledarna stod man under inledningen av den andra akten upp fint och skapade flera embryon av kvalitativa målchanser.

Och laget tog också ledningen i matchen.

Efter en fin framspelning av Abdul-Halik Hudu placerade Akpoveta säkert in öppningsmålet. Men ledningen höll inte särskilt länge. Bara minuter efter 0-1 tryckte den nyss inbytte 18-åringen Taylor Silverholt in utjämningen på hörna och det var återigen likaläge på Strandvallen. Inte särskilt långt därefter fullbordade Bubacarr Jobe hemmalagets vändning när han sköt in 2-1, vilket också blev slutresultatet, på volley.

I kommande omgång, efter det cirka två veckor långa landslagsuppehållet, reser Mjällby till Värmland för match mot Degerfors och Frej beger sig till Södertälje för bottenmöte mot Syrianska.