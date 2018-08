TV: Seger för HIF efter stort drama - höll på att tappa 4-1: "Det är inte okej"

I spelaren ses Rasmus Jönssons 4-1. I faktarutan under texten finns de övriga sex målen.

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

HIF har värvat tungt för att nå allsvenskan.

Och just nu ser det onekligen lovande ut.

Men mot Örgryte höll det på att gå illa.

- Vi får panik, säger Darijan Bojanic till C More efter, 4-3-segern.